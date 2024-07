video suggerito

I Negramaro posticipano gli stadi di Bari e Messina: le nuove date nel tour nei Palazzetti 2025 I negramaro hanno cancellato i concerti previsti negli stadi di Bari e Messina sostituendoli con tre date nei palazzetti nel 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I Negramaro hanno cancellato i concerti previsti per il 3 luglio 2024 allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e del 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari. La band lo ha annunciato sui propri canali social specificando che i concerti saranno recuperati all'interno del tour nei palazzetti del 2025. I Negramaro hanno comunicato, in concerto con la Trident Music che organizza il tour che "le date negli Stadi di Messina e Bari sono convertite rispettivamente in 3 date al Palaflorio di Bari e in 3 date al Pala Rescifina di Messina", con i fan che si sono divisi tra gli entusiasti per le nuove date e qualche malumore per i fan che si erano organizzati da fuori regione, come hanno tenuto a sottolineare nel post di annuncio del nuovo tour.

Come farsi rimborsare i biglietti per Bari e Messina

Per quanto riguarda i biglietti, gli organizzatori fanno sapere che "Tutti coloro che hanno acquistato il/i biglietto/i delle date del 3 luglio 2024 allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e del 6 luglio 2024 allo Stadio San Nicola di Bari per partecipare agli show nei palasport di Bari (17, 18, 19 ottobre 2025) e di Messina (23, 24, 25 ottobre 2025) dovranno registrarsi (check-in) su www.friendsandpartners.it a partire da lunedì 2 settembre 2024 alle ore 11.00 ed entro e non oltre giovedi 31 ottobre 2024 alle ore 23:59". Nella nota si specifica anche che "I nuovi biglietti verranno assegnati tenendo conto del valore economico del biglietto acquistato in precedenza. Chiunque scegliesse di non partecipare ai suddetti show nei Palasport, potrà richiedere il rimborso, attraverso il circuito di vendita dove è stato acquistato il biglietto, entro il 29 luglio 2024".

Il tour nei palazzetti 2025

Il tour nei Palazzetti si terrà nel 2025, la band ha annunciato questi concerti:

27 settembre 2025 – Palazzo del Turismo di Jesolo

– di 3 ottobre 2025 – Forum di Milano

7 ottobre 2025 – Unipol Arena di Bologna

10 ottobre 2025 – Inalpi Arena di Torino

12 ottobre 2025 – Nelson Mandela Forum di Firenze

14 ottobre 2025 – Palasele di Eboli

il 17, il 18 e il 19 ottobre 2025 – Palaflorio di Bari

23, 24 e 25 ottobre 2025 – Pala Rescifina di Messina.

Come acquistare i biglietti per il 2025

Nei giorni scorsi, dopo i concerti negli stadi di Napoli, Udine e Milano, la band aveva annunciato il tour nei Palazzetti nel 2025: "L’energia degli Stadi è diventata desiderio di futuro ⚡️ #NegramaroPalasport2025 è il nostro prossimo viaggio che da settembre 2025 ci porterà nei palasport in giro per l’Italia! 13 date che partendo da Jesolo toccheranno Milano, Torino, Bologna, Firenze, Eboli e poi 3 notti da luna piena a Bari e 3 a Messina, per chiudere a fine ottobre 2025 a Roma. Non vediamo l’ora di perderci di nuovo nelle vostre voci!". Per quanto riguarda l'acquisto dei nuovi biglietti, questi saranno disponibili da lunedì 1 luglio alle ore 18 in prevendita per gli iscritti al fanclub e da martedì 2 luglio alle ore 18 in vendita generale su Ticketone.