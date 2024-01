I mesi complicati di Tiziano Ferro: “Ci sono periodi bui l’importante è parlarne” Tiziano Ferro, dopo aver fatto preoccupare i fan nelle scorse ore con alcuni messaggi, ha postato una storia su Instagram: “Ci sono periodi bui. L’importante è chiamarli col nome adeguato, non andare in negazione e parlarne. Altrimenti come fanno ad arrivare i rinforzi?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Tiziano Ferro, foto Instagram Account @tizianoferro

Sono passate poche ore da un messaggio che aveva preoccupato i fan di Tiziano Ferro: sul suo profilo Instagram è apparso l'annuncio della separazione tra il cantante romano e lo storico manager Fabrizio Giannini, un rapporto che durava da 23 anni. In una storia su Instagram in cui Tiziano Ferro condivideva il post-annuncio di Giannini, l'autore scriveva: "È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie". Proprio l'espressione "Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più" ha allertato i fan, che hanno voluto esprimere sulle varie piattaforme storie di incoraggiamento e amore nei confronti di Ferro.

La storia su Instagram: "Ci sono periodi bui"

Lo stesso, nelle scorse ore, ha postato alcuni di questi messaggi nelle sue storie su Instagram, commentandole. E se nel primo caso ha ripreso un video di una sua fan page su Instagram, mentre era intento a cantare con tutto il pubblico che l'accompagnava, la seconda storia ha chiarito meglio il messaggio lanciato nelle scorse ore. Infatti, commentando una sua fan che ha venduto i biglietti dei Coldplay per poter andare al suo concerto, affermando "E come se c'è luce", Tiziano Ferro ha risposto: "Ci sono periodi bui. L'importante è chiamarli col nome adeguato, non andare in negazione e parlarne. Altrimenti come fanno ad arrivare i rinforzi?".

Tiziano Ferro, foto Instagram Account @tizianoferro

Il divorzio dal marito e la pausa dalla musica

Gli ultimi mesi del 2023 sono stati tra i più complicati per l'autore romano: lo scorso settembre Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen hanno annunciato la loro separazione. Il colpo è arrivato a poche settimane dal possibile ritorno in Italia di Ferro per la presentazione del suo primo romanzo La felicità al principio. Il cantante, costretto dalle leggi californiane a non poter viaggiare in Italia con i suoi figli durante il divorzio, è stato costretto a rinviare il tour di presentazione per proteggerli in questo momento. Da lì in poi, Ferro ha condiviso alcuni momenti molto personali, tra cui una confessione natalizia, in cui ha ammesso: "Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è un anno un po’ particolare. Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica".

Le coincidenze con il suo primo romanzo

Solo pochi giorni prima, c'era stata una sua apparizione al concerto di Natale con Elisa, direttamente dalla sua abitazione in California, che però non l'avrebbe sbloccato: "Finita quella performance è andata via la voce per un po’ e quindi ho capito che il mio corpo mi stava dicendo che li devo rispettare". Sembrano essere più coincidenti di quando inizialmente sembravano le rette della vita di Tiziano Ferro e del personaggio del suo romanzo Angelo Galassi, che proprio nelle parti finali dell'opera abbandonava il suo agente in Italia, Alberto, per poter scappare via, di nuovo, negli Stati Uniti con la piccola Sophia. In quel caso, l'opera si concludeva con il protagonista che dopo aver salutato i genitori in aeroporto si dirigeva verso la felicità con la propria Sophia: chissà se Ferro è proprio alla ricerca di quella luce.