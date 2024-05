video suggerito

I biglietti del concerto di David Gilmour al Circo Massimo a Roma: i prezzi e come acquistarli Oggi, mercoledì 15 maggio comincerà la vendita dei biglietti per i sei concerti che David Gilmour terrà a Roma tra settembre e ottobre: ecco le info su prezzi e come acquistarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

David Gilmour in concerto (LaPresse)

Mercoledì 15 maggio comincia la vendita dei biglietti per i sei concerti che David Gilmour terrà al Circo Massimo di Roma il prossimo 27, 28 e 29 settembre e l'1, 2 e 3 ottobre . Sei concerti speciali, perché segneranno non solo l'anteprima del tour con cui l'ex Pink Floyd porterà in giro per il mondo il suo ultimo album "Luck and Strange" che uscirà il prossimo 6 settembre per Sony e che lo riporterà in giro per i primi spettacoli dal vivo in Italia a otto anni di distanza dall'ultima volta, ma anche perché questi sei concerti nella Capitale sono anche gli unici che il cantante terrà nell'Europa Continentale. Per quanto riguarda i biglietti ci sono state già delle prevendite e la possibilità di acquistare i biglietti in anticipo.

I prezzi dei biglietti per il concerto di David Gilmour a Roma a settembre e ottobre 2024

Gli spettacoli si terranno al Circo Massimo di Roma, che ospiterà l’evento anche grazie alla fondamentale collaborazione di Comune di Roma e Ministero della Cultura. All’interno del Circo Massimo verrà allestita un’arena costruita appositamente per l’occasione con tutti posti a sedere, una struttura che offrirà agli spettatori la possibilità di godere del concerto nella massima comodità, circondati da uno scenario mozzafiato. Per adesso non sono ancora noti i prezzi dei concerti di Gilmour.

Come acquistare i biglietti per il concerto a Roma di David Gilmour

In attesa della possibilità di acquisto per tutti, mercoledì 15 Virgin Radio Italia effettuerà una prevendita esclusiva che darà ai fan la possibilità di acquistare i propri biglietti in anticipo: "I fan che si registreranno a virginradio.it da mercoledì 15 maggio alle ore 09.00 a giovedì 16 maggio alle 23.59 riceveranno un codice che permetterà loro di acquistare fino a 4 biglietti su www.ticketone.it/virginradio". Come si legge sul sito di Ticketone: "In fase di Virgin Presale ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti. In fase di Sony Presale ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti. In fase di vendita generale ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 6 biglietti. La disponibilità dei posti è limitata".

Leggi anche David Gilmour torna in Italia dopo otto anni per sei concerti a Roma: unici in Europa continentale

Sarà possibile acquistare in anticipo i biglietti anche grazie a una presale legata al nuovo album. Preordinando il nuovo album, dal 10 maggio fino al 16 maggio ore 18.00, si potrà invece ricevere nei giorni successivi una mail con un codice che consentirà di accedere alla presale aperta il 15 e 16 maggio. Ad ogni ordine verrà inviata una mail con un codice che da’ accesso alla presale di due biglietti.