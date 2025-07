Harry Styles ha ideato una linea di sex toys, il nuovo progetto del cantante si chiama Pleasing Yourself

Non solo cantante, ma anche imprenditore: Harry Styles dimostra di avere fiuto anche negli affari e, infatti, dopo aver aperto un suo marchio legato in primis alla bellezza, ora Pleasing (questo il nome del brand nato nel 2021) sta virando verso il lifestyle, ma anche il piacere intimo. L'ex volto dei One Direction, infatti, ha lanciato sul mercato la sua nuova linea di sex toys che già sta andando a ruba.

La linea di sex toy ti Harry Styles

"Goditi il piacere come vuoi tu" recita il messaggio scelto per lanciare i due nuovi prodotti di Pleasing, il marchio che dopo i prodotti di bellezza e una capsule collection dedicata alla moda, ha strizzato l'occhio anche a un'altra branca del benessere personale, ideando dei sex toys, per cui da Pleasing si è passati a Pleasing Yourself. Entrando nel dettaglio si tratta di un vibratore e di un lubrificante "due nuovi prodotti per il benessere sessuale, per soddisfare te stesso come si deve" si può leggere spulciando il sito. E intanto, in quel di New York, si è già aperto un pop up, come indicato sulla pagina Instagram del brand.

Le altre star che hanno investito nel piacere intimo

Non è certamente la prima star che decide di abbracciare il mercato del benessere sessuale fai da te, anzi, molti colleghi hanno investito in queste attività con ricavi particolarmente significativi. Prima fra tutte Gwyneth Paltrow e la sua Goop, tra le prime a lanciare quello che poi si è rivelato un trend, e offrendo agli acquirenti varie tipologie di sex toys, oli, oltre al must delle candele dagli odori particolari. Nel 2021, anche Demi Lovato ha ideato un vibratore insieme all’azienda di sex toys Bellesa Boutique, Dakota Johnson l'anno prima è diventata co-direttrice creativa del brand specializzato nel benessere sessuale Maude. Solo alcuni nomi per raccontare un trend che esiste e che, finora, prima dell'arrivo di Harry Styles su piazza, non aveva mai coinvolto anche gli uomini. Il cantante, infatti, è l'unica celebrità maschile ad investire in quest'ambito, premurandosi di aver ideato un sex toy capace di soddisfare il piacere senza distinzione di genere, confermando anche la sua tendenza ad abbracciare una mascolinità fluida che, in questi anni, lo ha reso una delle star più amate e apprezzate.