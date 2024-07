video suggerito

Giorgia ringrazia Andrea Bocelli dopo aver cantato Vivo per lei: "Trent'anni in una canzone" Dopo le prove è stata la volta dell'esibizione vera e propria di Giorgia e Andrea Bocelli che hanno cantato per la prima volta, in duetto, dal vivo, Vivi per lei.

A cura di Redazione Music

Giorgia e Andrea Bocelli (ph Lorenzo Montanelli)

Per la prima volta in trent'anni Giorgia e Andrea Bocelli hanno duettato in Vivo per Lei, brano del 1995 interpretato inizialmente dagli O.R.O. e poi, in una versione col testo differente, nel duetto che li ha visti protagonisti e ha portato la canzone a diventare un classico della musica leggera italiana che il tenore avrebbe portato in tutto il mondo assieme a tante altre interpreti. I due, però, hanno colto l'occasione dei trent'anni di carriera di Bocelli, che nel Teatro del Silenzio di Lajanico ha festeggiato assieme a tantissimi artisti italiani e internazionali, per intonare per la prima volta live, assieme, questo brano.

Un duetto atteso che aveva fatto clamore già nelle prove: erano in tanti, infatti, ad aspettare questo momento e forse anche la stessa Giorgia che ha voluto celebrare questo momento con un post sul suo Instagram in cui, a tante foto assieme a Bocelli, ha voluto anche accompagnare un ringraziamento per questa opportunità: "trentanni in una canzone! grazie Andrea, che bello celebrare la tua straordinaria carriera e aver ritrovato il ragazzo gentile con cui ho condiviso ho scherzato ho cantato e poter finalmente ricantare insieme oltre il tempo le parole, l’affetto vero vince sempre è stato un onore e un’emozione unica – ha scritto la cantante -. grazie anche al tuo managment, a Veronica e a tutta la tua bella famiglia per l’accoglienza e la musica"

Sono tanti i messaggi di fan che hanno voluto ringraziare Giorgia e Bocelli per questa interpretazione, alcuni sottolineando anche l'emozione provata e trasmessa. Tra questi c'è anche il marito della cantante, ovvero il ballerino Emanuel Lo che ha riempito il commento di cuori e fiamme. La canzone farà anche parte del nuovo progetto discografico del tenore italiano che il prossimo 25 ottobre pubblicherà Duets, un album che "riunirà molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell’artista" tra cui Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez e Luciano Pavarotti, più acuni nuovi duetti con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli e Hans Zimmer.