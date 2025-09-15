Musica e Cultura
Giorgia ferita alla fronte prima dei Tim Music Awards: cosa è successo alla cantante

Giorgia si è tagliata su un occhio prima dei Tim Music Awards e ci ha scherzato sui social dove ha commentato anche il marito Emanuel Lo.
A cura di Redazione Music
Giorgia (via Instagram)
La seconda foto di un carosello su Instagram postato da Giorgia dopo la serata dei Tim Music Awards mostra la cantante ferita sopra un occhio. Per fortuna non è niente di grave, come si è visto sul palco e come ha tenuto a scrivere lei stessa sul social, dopo aver celebrato il legame che ha con il suo pubblico. La cantante ha anche voluto rassicurare tutti i fan sulla ferita che si è coperta nell'immagine postata: "Per la cronaca ho sbattuto la faccia contro lo spigolo di un muro" ha scritto Giorgia alla fine del lungo messaggio di ringraziamento. A risponderle, ironicamente, anche il marito, il ballerino e giudice di Amici, Emanuel Lo che nei commenti ha scritto: "Sempre bellissima, anche con la fronte rotta, chiamami" e le lascia un finto numero di telefono.

Insomma, niente di grave per la cantante che per il resto ha annunciato il suo nuovo singolo, Golpe, che uscirà venerdì 19 settembre.  Proprio durante i Tim Music Awards Giorgia ha cantato per la prima volta questa nuova canzone scritta da Edoardo D’Erme (aka Calcutta), Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio (leader dei Fitness Forever), oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust che l'ha accompagnata suol palco: "Il premio importante è il legame che si crea col pubblico che è come un anello invisibile ma che esiste e resiste, però ogni tanto un premio fa piacere riceverlo".

Giorgia intanto continua il suo Come saprei tour con cui festeggia i 30 anni della canzone omonima e le ha permesso di girare l'Italia la scorsa estate e si chiude col doppio appuntamento alla Reggia di Caserta il 16 e il 26 settembre, quando sul palco con lei saliranno Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa. Giorgia, poi, torna live col tour nei palazzetti il 6 dicembre alla Unipol Arena di Bologna BOLOGNA.

