video suggerito

Gigione dopo la caduta: “Si è rotta una tavola del palco, poteva andarmi peggio. Ho terminato il concerto” Le prime parole di Gigione dopo l’incidente sul palco. Il cantante dichiara a Fanpage: “Sto bene, fortunatamente. Dopo la caduta ho ripreso subito il concerto, abbiamo proseguito ancora mezz’ora”. Ciaravola, 79 anni, è già pronto al prossimo concerto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Andrea Parrella

510 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notizia della caduta di Gigione sul palco durante uno dei suoi concerti è di quelle che ha generato un'attenzione considerevole. Il cantante, mentre si stava esibendo in provincia di Caserta, è sprofondato dopo il cedimento di un pezzo del palco, rischiando di farsi male. Tanti i video dei presenti, con riprese da diverse angolazioni, pubblicati puntualmente sulle varie piattaforme social, in particolare Tik Tok. Una clip che ha fatto sorridere molti, per quell'effetto di distacco emotivo che è lo stesso con cui guardiamo Paperissima, ma la verità è che il cantante, 79 anni, ha rischiato di farsi male sul serio. La domanda delle prime ore, quindi, è stata inevitabilmente: "ma come sta?". Lo abbiamo chiesto direttamente a Luigi Ciaravola, in arte Gigione.

Le prime parole di Gigione, le dichiarazioni a Fanpage

"Fortunatamente tutto bene – dichiara a Fanpage – non mi sono fatto nulla di particolare e poi ho ripreso anche lo spettacolo". In effetti pochi minuti prima di questa conversazione telefonica il cantante ha pubblicato un video sui suoi profili dei minuti successivi alla caduta, cantava O ballo d' ‘o cavallo, segnale di evidente salute. Solo un inconveniente, quindi? "Niente di preoccupante, poteva andarmi decisamente peggio. Meglio così. Il concerto è andato avanti, abbiamo proseguito un'altra mezz'oretta".

Il 22 agosto un nuovo concerto di Gigione

Ma cos'ha provocato esattamente l'incidente? Nello specifico Ciaravola non lo sa: "Si era rotta la tavola su cui stavo camminando dalla parte del bordo e ha ceduto. Non saprei per quale motivo, ma non aveva più un appoggio ed è caduta a terra". Elemento che ha reso il video di Gigione a suo modo memorabile è anche il fatto che il crollo del palco è avvenuto proprio nel momento topico di una delle canzoni più amate dal pubblico: "Sì, sembrava quasi fatto apposta, sul ritornello di Trapanarella".

Leggi anche Incidente per Gigione, cede il palco dove si stava esibendo e il cantante sprofonda

Siccome lo spettacolo va avanti, non c'è nemmeno il tempo di archiviare questa storia finita bene, che lo ha fatto finire su tutti i giornali e Gigione è già pronto alla prossima data: "Domani sera torniamo già sul palco, saremo ad Atrani".