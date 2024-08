Incidente per Gigione, cede il palco dove si stava esibendo e il cantante sprofonda Il popolare cantante campano, 79 anni, vittima di un incidente durante un suo concerto in provincia di Caserta. Mentre sta cantando una delle sue canzoni più celebri, una tavola del palco cede e il cantante sprofonda. Avrebbe riportato solo qualche ematoma. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Andrea Parrella

Incidente durante un concerto per Gigione, popolare cantante campano, vittima di un cedimento di una delle tavole del palco dove si stava esibendo a Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta. Sono molti i video pubblicati nelle ultime ore su vari social, che riprendono il cantante mentre si esibisce in una delle sue canzoni più celebri, dal titolo Trapanarella, quando improvvisamente il palco cede e il cantante sprofonda, con grande sconcerto del pubblico e lo stop improvviso della musica.

Una caduta importante per il cantante, 79 anni, che per fortuna, stando a quanto emerge al momento, avrebbe riportato solo qualche ematoma, per quanto la situazione resti in aggiornamento. Poche ore prima dell'esibizione il cantante aveva pubblicato sui suoi profili socia un video in cui annunciava la serata a Baia Felice di Cellole.

Chi è Gigione

Nome tra i più noti della musica folk napoletana, Gigione, vero nome Luigi Ciavarola, è un cantautore e intrattenitore televisivo divenuto celebre nel corso degli anni per le numerose partecipazioni ad eventi locali e feste di piazza. Il cantante, che fa uso di un linguaggio misto italo-campano, è un simbolo della musica popolare campana ed è molto celebre in particolare nelle sue zone di origine e nel Lazio. Agli inizi di carriera ha avuto anche visibilità a livello nazionale partecipando ad una puntata del Maurizio Costanzo Show. La campagnola, Te sì mangiata ‘sta banana e Trapanarella alcune delle sue canzoni più note. Dalla metà degli anni novanta gli si affianca il figlio con nome d’arte Jò Donatello e insieme i due portano in giro il loro repertorio.

Il documentario sulla sua carriera

Ciavarola è considerato, di fatto, il re delle feste di piazza in Campania e per questo nel 2018 è stato pubblicato il film documentario "Essere Gigione", realizzato da Valerio Vestoso, un'opera che racconta stralci di umanità pubblica e privata dell'artista, ripreso tra un evento e l'altro.