Gigi D’Agostino torna a suonare live due anni dopo la malattia: merito di Amadeus e Sanremo 2024 Gigi D’Agostino tornerà a suonare al Festival di Sanremo, due anni dopo l’annuncio della malattia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'annuncio del ritorno sulle scene di Gigi D'Agostino è una buona notizia per tutti quelli che amano la musica e sono affezionati al dj italiano più famoso all'estero, unico italiano, assieme ai Maneskin, ad avere una canzone da oltre un miliardo di ascolti su Spotify. Amadeus, infatti, ha annunciato che il dj sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo, esibendosi il venerdì sera sulla nave da crociera attraccata al largo della città ligure, uno dei tre palchi sanremesi oltre a quello principale del Teatro Ariston e quello di piazza Colombo che ospiterà a sua volta un altro gruppo d'artisti per le cinque serate della kermesse.

A dicembre 2021 D'Agostino annuncio di essere malato, di un grave male che lo aveva consumato e reso debole. Su Instagra, infatti, il dj scrisse: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo…". Era il preludio a un lungo silenzio sia social, interrotto poche volte negli anni successivi, per dare qualche informazione sulle sue condizioni, ma soprattutto a un lungo silenzio dietro la consolle, quella che gli aveva permesso di raggiungere la fama internazionale.

Per due anni D'Agostino era apparso poche volte, con qualche immagine sui social – una delle quali, mentre si reggeva a un deambulatore – per comunicare lo stato di salute. L'ultima volta era avvenuta qualche settimana fa, con due post a pochi giorni di distanza, uno con una foto recente in cui dava il "Buongiorno", spiegando nei commenti che le cose stavano migliorando e pochi giorni dopo per ringraziare i fan per l'affetto e gli auguri ricevuti per il suo compleanno. Dopo la notizia della malattia – non è chiaro quale sia dal momento che il dj non ha mai dato particolari su ciò che lo aveva colpito – molti si chiedevano se e quando lo avrebbero rivisto live.

Leggi anche Quotazioni Fantasanremo 2024, quanto valgono i 30 cantanti big in gara

D'Agostino è uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo, con oltre 11 milioni di ascolti mensili, ma soprattutto è uno degli artisti che rientra nel gruppo di quelli da un miliardo di ascolti su Spotify: il dj, infatti, raggiunse il traguardo nel 2021 con "In my mind", canzone da 1.3 miliardi di ascolti. Ma D'Agostino è autore anche di canzoni come "L'amour toujour", "Bla bla bla" e "The Riddle", tra le altre. Il suo nome era inatteso, ma Amadeus è riuscito a portare a casa un risultato importante, facendolo suonare sulla nave da crociera che vedrà esibirsi, prima di lui, artisti come Tedua, Bob Sinclair e Bresh, senza contare che il conduttore e direttore artistico ha annunciato che a Sanremo tornerà a esibirsi anche Giovanni Allevi, malato di mieloma.