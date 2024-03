Gianluca Grignani ferma il concerto: “Costretto a finire qui, non sono nelle condizioni di lavorare” Problemi tecnici per la prima data del tour di Gianluca Grignani a Novara, con l’artista furioso che nel bel mezzo del concerto si ferma annunciando di non poter andare avanti. Poi torna dopo pochi minuti sul palco per cantare a cappella alcuni dei suoi brani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Gianluca Grignani costretto a interrompere il concerto. Il cantautore, che si stava esibendo in un locale di Novara, ha chiuso anticipatamente la sua esibizione, protestando vistosamente per i disguidi tecnici e i problemi vari che gli avrebbero impedito di andare aventi con la sua esibizione. Uno sfogo che ha scontentato i molti fan dell'artista, i quali hanno provato a convincerlo a restare sul palco e andare avanti in qualche modo, nonostante gli impedimenti di tipo tecnico, senza riuscire a persuadere Grignani, il quale dopo una protesta di alcuni minuti, ha ringraziato il pubblico lasciando il palco.

La prima data del tour di Gianluca Grignani

Il tutto è accaduto durante la prima tappa del tour di Gianluca Grignani, che nello specifico si stava svolgendo al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara, dove si sono verificati alcuni problemi tecnici,. come lo stesso Grignani sottolinea nel video girato da alcuni fan che sta girando da diverse ore sui social. Difficoltà che hanno spinto il cantante a un lungo sfogo dal palco, con critiche verso l’agenzia che seguiva l’artista per la data piemontese.

Grignani lascia il palco, poi rientra e suona a cappella

Nel video in questione Grignani è visibilmente irritato: "Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. È strano. Non capisco. Non va un c…. La chitarra non funziona. Quell’altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa quel c… che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto". Diversi i tentativi del pubblico di convincerlo a restare, ma dopo un paio di minuti Grignani decide di lasciare il palco: "Giuro, io potrei anche andarmene adesso. Dovete credermi, sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo. Sono sincero. Vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto". Solo dopo alcuni minuti Grignani si è fatto convincere, tornando sul palco per cantare a cappella alcuni dei suoi successi più noti. Sulle pagine social della struttura non sono comparse altre spiegazioni, così come su canali dell'artista.