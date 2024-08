video suggerito

Gerardina Trovato, il rapporto con Laura Pausini e la mail ritrovata: "È una persona dolcissima" Il ritorno di Gerardina Trovato rappresenta anche l'occasione per raccontare il filo invisibile che l'ha unita nei primi anni di carriera a Laura Pausini: un rapporto che si evince anche in una lettera della cantante emiliana a Trovato.

A cura di Vincenzo Nasto

Gerardina Trovato, Laura Pausini

Il ritorno di Gerardina Trovato, avvenuto nelle scorse settimane con la comparsa di centinaia di video mentre si esibiva sul palco di Marianopoli, in provincia di Caserta, ha riportato alla luce anche i rapporti con alcune delle stelle della musica italiana. Basti pensare al legame stretto negli anni con Caterina Caselli, forza motrice dell'etichetta Sugar, ma anche Laura Pausini e Andrea Bocelli. Proprio l'artista catanese ha vissuto, nei primi anni della sua carriera, in una linea parallela con la cantante emiliana. Basti pensare all'esordio sanremese nel 1993, nella sezione Nuove Proposte, ma anche la partecipazione al successivo e l'interpretazione del brano Vivere, in collaborazione con Andrea Bocelli. E se con il tenore i rapporti nel tempo si sono rabbuiati, diversa invece è la relazione che ha unito in passato Gerardina Trovato e Laura Pausini, come confesserà nell'intervista a Sorrisi e Canzoni nel 2016: "No, non ho mai avuto grandi rapporti con i miei colleghi. Ho solo dei bei ricordi di Laura Pausini, di quando abbiamo gareggiato insieme al Festival di Sanremo. Lei poi mi ha scritto anche una bellissima mail, è una persona dolcissima. Mi piacerebbe scrivere un pezzo per lei".

Il filo che unisce Gerardina Trovato e Laura Pausini

Il filo comune che unisce Gerardina Trovato a Laura Pausini parte proprio nel 1993 al Festival di Sanremo: le due cantanti sono rispettivamente partecipanti nella sezione Nuove Proposte con Ma non ho più la mia città e La solitudine. Trovato si posizionerà solo dietro alla cantante emiliana, una classifica che si riproporrà anche l'anno successivo, questa volta nella sezione Campioni, del Festival di Sanremo 1994. Trovato arriverà quarta con Non è un film, mentre subito davanti a lei Pausini salirà sul podio con Strani Amori. A vincere quel festival di Sanremo sarà Aleandro Baldi con Passerà, mentre Signor Tenente di Giorgio Faletti prenderà la seconda posizione. Come testimoniano però le riviste dell'epoca, come il settimanale Noi del 2 marzo 1994, i titoli saranno solo sulla nuova coppia della musica italiana composta da Trovato e Pausini. A rovinare i piani, arriverà il rapporto con Andrea Bocelli e il suo racconto delle origini di Vivere, una delle canzoni più importanti di Romanza, l'album italiano più venduto al mondo con oltre 20 milioni di copie.

Come nasce Vivere e la scelta di Andrea Bocelli

Come racconta Trovato, il singolo non avrebbe dovuto contenere la voce di Bocelli: "Andrea in Vivere fa solo l'interprete. Ce lo siamo inventati in sala d'incisione: il brano non nasce come duetto, il produttore ha pensato di mettere una voce e la scelta è caduta su Andrea, così è nato il duetto. Poi, dopo aver venduto 55 milioni di dischi in tutto il mondo, ed essere diventato un'icona, ha pensato bene di non rispondermi più al telefono". A riunire i fili con Laura Pausini, la prima esibizione di Vivere ad Hollywood, dove il tenore decise di invitare la cantante per accompagnarlo nel brano: "Ovviamente a Hollywood ha cantato Vivere, portando con sé la Pausini. Laura dopo l'esibizione è tornata in albergo, mentre lui ha messo la mano nel cemento dei vivi".