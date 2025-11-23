Francesco Gabbani: “Ornella Vanoni era eleganza anarchica, da lei ho imparato a non dar peso ai giudizi”

Sono trascorse poche ore dalla morte di Ornella Vanoni e l'ondata di affetto e ricordi di una delle artiste più influenti della storia della musica italiana recente continua a crescere. A dedicare un pensiero a Vanoni anche un artista che negli ultimi ha condiviso con lei il palco di Sanremo nel 2021, Francesco Gabbani, indirizzando a Vanoni una lettera in cui parla della sua conoscenza come di un vero privilegio, ricordando le lezioni di vita che Ornella Vanoni è stata capace di trasferirgli.

La lettera di Francesco Gabbani a Ornella Vanoni

Il ricordo che Gabbani condivide con Fanpage recita questa parole:

Parlare di Ornella per me è un privilegio raro:

un incontro che ha segnato profondamente la mia vita artistica e personale.

Lavorare con lei non è stato solo collaborare con una grande artista, ma entrare in contatto con una donna straordinaria, autentica , intelligente ironica, profonda e leggera nello stesso tempo

Ricordo le sue telefonate improvvise,

sempre cariche di un pensiero prezioso, una risata o un consiglio.

Gli incontri con lei non erano semplici appuntamenti di lavoro, ma momenti intensi, pieni di vita e confidenza dai quali imparare sempre qualcosa di nuovo.

“Un sorriso dentro al pianto”, la canzone nata dalla nostra sintonia naturale, è il simbolo di quell’intesa.

Condividere con lei il palco significava sentire la sua storia, la sua forza e la sua eleganza unica.

Tra i suoi insegnamenti, quello che per sempre mi accompagnerà e’: “l’autoironia è libertà”.

Ornella è un Unicum di Eleganza Anarchica

Da lei ho imparato a non dare troppo peso al giudizio degli altrii Grazie Ornella, E poi ci facciamo una risata insieme

I funerali di Ornella Vanoni

Intanto ci si prepara all'ultimo saluto ad Ornella Vanoni. Dopo l'allestimento della camera ardente di domenica e lunedì al Piccolo Teatro Grassi di Milano, si terranno lunedì 24 novembre a Milano i funerali di Ornella Vanoni, la cantante scomparsa la sera del 21 novembre all'età di 91 anni. L'ultimo saluto a Vanoni avverrà presso la chiesa di San Marco, nel quartiere Brera, alle ore 15. Lì amici e conoscenti dell'artista potranno recarsi per l'addio a una delle voci più significative della musica italiana moderna, diventata una vera e proprio icona negli ultimi anni.