Ex fidanzato di Khalid gli fa outing e lui conferma: "Sono gay e va benissimo così" Il cantante Khalid fa coming out a proposito della sua omosessualità dopo l'outing subito da parte di un ex fidanzato. "Sono gay e va benissimo così", ha scritto il cantante in un tweet.

A cura di Stefania Rocco

Il cantante Khalid ha fatto coming out dopo aver subito un outing dal suo ex fidanzato. Descritto più volte come un alleato della comunità LGBTQ+, l’uomo ha confermato la sua omosessualità sui social. Forte dei numeri guadagnati negli ultimi anni (52 milioni di ascoltatori su Spotify e miliardi di visualizzazioni su YouTube), il cantante di Better è uscito allo scoperto sui social con naturalezza nonostante la forzatura subita. Dopo avere pubblicato una bandiera con i colori arcobaleno, Khalid ha risposto al commento di un follower che gli chiedeva se fosse gay. “Sì, lo sono e va benissimo così”, ha scritto l’artista.

Khalid sostiene di avere subito un outing

Mentre il mondo della musica e quello social raccontavano il suo coming out, descrivendolo come una scelta consapevole e ponderata il fatto di avere voluto vivere pubblicamente la sua sessualità, Khalid ha pubblicato un secondo tweet con il quale ha lasciato intendere di essere stato obbligato a uscire allo scoperto dopo avere subito un outing che gli ha impedito di prendersi i suoi tempi. “Sono stato scoperto e il mondo continua a girare. Chiariamo una cosa. Io non mi vergogno affatto del mio orientamento! In realtà non sono affari di nessuno! Ma sto bene con me stesso”, cha scritto l’artista su Twitter. A spingerlo a condividere tale dettaglio della sua vita privata sarebbe stato il selfie postato sui social da un ex fidanzato.

Khalid: “Il mio orientamento sessuale non è affare di nessuno”

Il 7 volte candidato ai Grammy Awards, 26 anni, ha continuato a rispondere alle domande ricevute da parte dei fan sui social. Ha però chiarito di non avere alcuna intenzione di addentrarsi ulteriormente e con maggiori dettagli in una questione che ritiene strettamente personale: “Il mio orientamento sessuale non è affare di nessuno”. Ha tuttavia chiarito di non essersi mai nascosto. Khalid non ha chiarito l’identità delle fidanzato che gli avrebbe fatto outing ma i fan hanno suggerito che ha obbligarlo a parlare apertamente della sua omosessualità sia stato il rapper e cantante Hugo Almonte che aveva condiviso su Twitter una foto con Khalid appena 30 minuti prima che l’artista facesse coming out sui social.