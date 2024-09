video suggerito

Eminem denuncia gli abusi di P Diddy in Fuel e diventa virale: testo, traduzione e significato Con l’arresto di Diddy nelle scorse settimane, è ritornato in tendenza il diss di Eminem in Fuel, in cui rappa degli abusi e delle violenze del magnate dell’industria discografica. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Eminem e Diddy, via LaPresse

Tra i brani che stanno circolando dopo l'arresto di Diddy lo scorso 16 settembre a New York, c'è sicuramente Fuel di Eminem, contenuto nel suo ultimo album The Death of Slim Shady. La canzone, prodotta dallo stesso Eminem e Denaun, è in collaborazione con JID e segna il primo feat tra i due. Fuel ha superato da poche ore i 50 milioni di streaming su Spotify, e segna anche una delle strofe di maggior attualità del rapper di Detroit, con riferimenti al caso di Kyle Rittenhouse, alla morte accidentale sul set di Halyna Hutchins a causa del colpo partito dall'attore Alec Baldwin, ma soprattutto un attacco a Diddy su due aspetti. Il primo è legato certamente agli ultimi fatti di cronaca, una strofa "profetica", in cui Diddy viene descritto come uno "stu***tore", mentre nel secondo attacco viene riportata alla luce la teoria sulla morte violenta di Tupac e Notorious B.I.G. Qui il testo, la traduzione e il significato di Fuel.

Il testo di Fuel

Smokin' trees, I’m ridin' ‘round

Come to my side of town

Lately, it’s been goin', goin', goin', goin', goin' down (Look, uh, look)

All of my niggas gon' ride with it

In the pocket, the rocket like Kellen Mond

Mama told me the power was in the tongue

But it probably ain't powerful as a gun

All of you little cowards get devoured, I’m givin’ out flowers to anyone

I ain't been out the house in a minute ’cause I ain't wit' it if the money is miniature

I been mindin' my business, I’m business-minded

I been spendin' some time with the minister

‘Cause them niggas spinnin' shit and still sinnin' in the City of God and it's sinister

Try to pray and rеpent in a synagogue or a mosque, a tеmple, a church

Them brown skin's sentiment niggas hurtin'

And murder's a common courtesy, for certainly

R.I.P. be on the shirt, search, lurk, murk, squirt, dirt, first (Forty-eight)

My nigga doin' four plus eight without a court date

Talked the other day, he say he doin' okay

He good, he gainin' weight, then got a sharp shank

He made, he say they play, they gotta partake

Homie got a heart full of hate and a face full of war paint

Eyes all red, full of rage and it's hard to escape from a dark place

East side niggas from the A, niggas all ages

Tryna sell a pound of the dog cage

All the OGs ‘round town was our age

Danger, sex, and drugs, X and R-rated

Danger, sex, and drugs, shit be outrageous

But don't get this shit fucked up, my boy

Ya lucked up once, then ya doubled up

I dribble and pass it to the cup and triple-double it

Get to the basket, get the cash and cuddle up

Cover up, bundle up, batter up (Batter up)

Um, talk a lot of smack and I could back it up

Shawty wanna shag, wanna shack it up

I can put her pussy on the platter like a platypus

Nappy-head nigga, hair natted up

I said, "Barbara," a nigga tatted up

I won't argue, nigga mad as fuck

‘Cause they ain't compatible, I'm finna catapult

But niggas know it's goin'

(Down, down, down, down, do-do-do-do—)

If I run out of fuel, I won't

What the fuck y'all gon' do if I don't

Run out of fuel? (Down, down, down, down, do-do-do-do—)

That scares the fuck out of you

For a couple decades (Brrt)

Been lettin' this TEC spray (Brrt)

From that day that I met Dre (Brrt)

So you liable to catch strays (Brrt)

From the second you press play (What?)

I suggest they (What?)

Do not test like an essay (Why?)

‘Cause like where my homies out west stay (Yeah)

We can just say (What?)

I'm like an R-A-P-E-R (Yeah)

Got so many S-As (S-As), S-As (Huh)

Wait, he didn't just spell the word "rapper" and leave out a P, did he? (Yep)

R.I.P., rest in peace, Biggie

And Pac, both of y'all should be living (Yep)

But I ain't tryna beef with him (Nope)

‘Cause he might put a hit on me like, "Keefe D, get him"

And that's the only way you're gonna be killing me (Nah)

Ain't gonna be on no beat, silly (Yeah)

I beat the beat silly, on the grind like teeth gritting

Call me "obesity" (Why?)

You think it's over? Wait, it's just beginning

Diss me and it ain't gonna be pretty (Nah)

Used to be yea tall, then I grew a little each day ‘til I became God

Like James Todd, now your arms are too short to BK brawl

Indeed, they small like DJ Paul (Woo)

My new Benz better than your truck by far

Bitch, suck my balls

You either smoke crack or you're playin' stickball in the street

‘Cause you must be on base if you thinkin' you could touch my car (Yeah)

But if the whole world was out to get you (What?)

It'd turn you to a powder keg too

Kyle Rittenhouse, spittin' rounds, the TEC shoots like (Look out, brrt)

And that ain't no sound effect (Woo)

Neither was that, SIG Sauer lets loose

I don't condone gun violence at schools (Nah)

But I can't get these voices out my head (Hey, Marshall, kill, kill, kill)

They're putting words in my mouth like alphabet soup

Got the most content on the continent

And constant compliments give me confidence (I'm a)

A cross of common sense and incompetence (Uh)

I'm cognizant that conflict's a consequence (What?)

Of accomplishments accomplished through competition

I've conquered and conked ‘em into unconsciousness

Though conscious, I conjure this King Kong and just

Call me "Kamikaze," I'm concoctin' this (Woo, my bad)

Nobody's sixteens are touching

These motherfuckin' index fingers fuckin' the nina

Clutchin' the nine millimeter, tuckin' the heat

Got the toaster like an English muffin

No, I mean "toast to" like you drink to somethin'

But it's in a holster, I proceed to bust and

Fuck around and get popped like Halyna Hutchins

Like I'm Alec Baldwin, what I mean is buckin' you down

Coup de grâce then, right between the fuckin' eyes

Shoot ‘em all then, if you think you're fuckin' with me

You're gonna suffer the fuckin' repercussions

The reaper's comin', a heathen, I'm Ethan Crumbley

I keep replenishing fuel while the beat I'm punishing

If I run out of fuel, I won't

What the fuck y'all gon' do if I don't

Run out of fuel? (Down, down, down, down, do-do-do-do—)

That scares the fuck out of you

La traduzione di Fuel

Sto rollando canne giganti

Vieni dalla mia parte della città

Ultimamente, è andato, andato, andato, andato, andato giù (Guarda, uh, guarda)

Tutti i miei ne**i ci andranno

Nella tasca, il razzo come Kellen Mond

La mamma mi ha detto che il potere era nella lingua

Ma probabilmente non è potente come una pistola

Tutti voi piccoli codardi venite divorati, sto distribuendo fiori a chiunque

Non sono uscito di casa per un minuto perché non ci capisco niente se i soldi sono in miniatura

Mi sono fatto gli affari miei, ho una mentalità imprenditoriale

Ho passato un po' di tempo con il ministro

Perché quei ne**i girano merda e continuano a peccare nella Città di Dio ed è sinistro

Cerca di pregare e pentirti in una sinagoga o in una moschea, un tempio, una chiesa

Quei ne**i dalla pelle scura feriscono i loro sentimenti

E l'omicidio è una cortesia comune, di sicuro

R.I.P. sii sulla maglietta, cerca, nascondi, oscura, schizza, sporcizia, prima (quarantotto)

Il mio amico fa quattro più otto senza un'udienza in tribunale

L'altro giorno ho parlato, dice che sta bene

Sta bene, sta ingrassando, poi ha un taglio netto

Ha fatto, dice che giocano, devono partecipare

Homie ha un cuore pieno di odio e una faccia piena di pittura di guerra

Occhi tutti rossi, pieni di rabbia ed è difficile scappare da un posto oscuro

ne**i dell'East Side dalla A, ne**i di tutte le età

Cercano di vendere una libbra di cocaina

Tutti gli OG in città avevano la nostra età

Pericolo, sesso e droga, X e R-rated

Pericolo, sesso e droga, la merda è oltraggiosa

Ma non farti fottere questa merda, ragazzo mio

Sei stato fortunato una volta, poi hai raddoppiato

Io sbavo e lo passo alla tazza e faccio una tripla doppia

Arrivo al cestino, prendi i soldi e coccolali

Copriti, imbacuccati, picchia (Picchia)

Um, parla un sacco di roba e potrei sostenerla

La ragazza vuole sco**re, vuole sco**re

Posso mettere la sua f**a sul piatto come un ornitorinco

Un ne**i con la testa da pannolino, i capelli arruffati

Ho detto, "Barbara", un ne**p tatuato

Non discuterò, ne**o incazzato come una bestia

Perché non sono compatibili, sto per catapultarti

Ma i ne**i sanno che sta andando

(Giù, giù, giù, giù, do-do-do-do—)

Se finisco il carburante, non lo farò

Cosa cazzo farete se non

Finisco il carburante? (Giù, giù, giù, giù, do-do-do-do—)

Questo ti spaventa a morte

Per un paio di decenni (Brrt)

Ho lasciato che questo spray TEC (Brrt)

Da quel giorno in cui ho incontrato Dre (Brrt)

Quindi sei incline a catturare randagi (Brrt)

Dal secondo in cui premi play (Cosa?)

Suggerisco loro (Cosa?)

Non fare test come un saggio (Perché?)

Perché è come dove stanno i miei amici a ovest (Sì)

Possiamo semplicemente dire (Cosa?)

Sei uno stu***tore

ha fatto così tante aggressione sessuali

Aspetta, non ha semplicemente scritto la parola "rapper" e omesso una P, Diddy? (Yep)

R.I.P., riposa in pace, Biggie

E Pac, dovreste essere entrambi vivi (Yep)

Ma non ci provo ad avere problemi con lui (No)

Perché potrebbe decidere di uccidermi con un colpo tipo, "Keefe D, prendilo"

E questo è l'unico modo in cui mi ucciderai (Nah)

Non sarò su nessun ritmo, sciocco (Yeah)

Batterò il ritmo sciocco, sulla macinatura come i denti che digrignano

Chiamami "obesità" (Perché?)

Pensi che sia finita? Aspetta, è solo l'inizio

Dissami e non sarà bello (Nah)

Ero alto, poi sono cresciuto un po' ogni giorno finché non sono diventato Dio

Come James Todd, ora le tue braccia sono troppo corte per una rissa tra BK

In effetti, sono piccole come DJ Paul (Woo)

La mia nuova Benz è di gran lunga migliore del tuo camion

Pu**ana, succhiami le palle

O fumi crack o giochi a stickball per strada

Perché devi essere in prima base se pensi di poter toccare la mia macchina (Sì)

Ma se il mondo intero fosse lì per prenderti (Cosa?)

Ti trasformerebbe anche in una polveriera

Kyle Rittenhouse, sputa proiettili, il TEC spara come (Attento, brrt)

E quello non è un effetto sonoro (Woo)

Nemmeno quello, SIG Sauer si scatena

Non tollero la violenza armata nelle scuole (Nah)

Ma non riesco a togliermi queste voci dalla testa (Hey, Marshall, uccidi, uccidi, uccidi)

Mi mettono le parole in bocca come una zuppa di lettere

Ho più contenuti del continente

E i complimenti costanti mi danno sicurezza (Sono un)

Un incrocio di buon senso e incompetenza (Uh)

Sono consapevole che il conflitto è una conseguenza (Cosa?)

Di successi ottenuti attraverso la competizione

Li ho conquistati e li ho fatti cadere nell'incoscienza

Sebbene cosciente, evoco questo King Kong e

Chiamami "Kamikaze", sto inventando questo (Woo, colpa mia)

Nessuno tocca i sedici

Questi fottuti indici fottono la piccola

Stringono la nove millimetri, nascondono il calore

Ho il tostapane come un muffin inglese

No, intendo "brindare a" come se bevessi a qualcosa

Ma è in una fondina, procedo a busto e

Cavolo in giro e vieni fatto scoppiare come Halyna Hutchins

Come se fossi Alec Baldwin, quello che intendo è farti cadere

Colpo di grazia allora, proprio in mezzo ai fottuti occhi

Sparate a tutti allora, se pensate di fottere con me

Soffrirete le fottute ripercussioni

Il mietitore sta arrivando, un pagano, sono Ethan Crumbley

Continuo a rifornirmi di carburante mentre il ritmo che sto punendo

Se finisco il carburante, non lo farò

Cosa cazzo farete se non

Finisco il carburante? (Giù, giù, giù, giù, do-do-do-do—)

Questo vi spaventa a morte

Il significato di Fuel

Fuel, il singolo di Eminem in collaborazione con JID, contenuto nell'album The Death of Slim Shady, è stato prodotto dallo stesso autore originario di Detroit, insieme al producer Denaun. Il brano, uno sfoggio tecnico delle capacità di racconto e incastri di Eminem, diventa anche la piattaforma giusta per il rapper di citare alcuni casi di cronaca, tra cui la sparatoria che ha interessato il 17enne Kyle Rittenhouse o la morte accidentale sul set di Halyna Hutchins a causa del colpo partito dall'attore Alec Baldwin. Ma a ricevere maggiore attenzione nelle ultime settimane, diventando il testo più cercato su Genius, è la strofa su Diddy. Non è la prima volta che Eminem dissa il magnate della musica statunitense, ma in questo brano c'è un doppio riferimento.

Il primo, quando canta: "Sei uno stu***tore, hai fatto così tante aggressioni sessuali. Aspetta, non ha semplicemente scritto la parola "rapper" e omesso una P, vero?". Proprio nelle ultime tre parole della strofa "P, Did he", attraverso la pronuncia è possibile capire il riferimento a Diddy. Successivamente la strofa si completa con la resurrezione della teoria per cui Diddy avrebbe incaricato Keefe D, esecutore materiale, di uccidere Tupac, dando il via all'effetto domino che avrebbe portato successivamente alla morte di Notorious B.I.G: "R.I.P., riposa in pace, Biggie e Pac, dovreste essere entrambi vivi. Ma non ci provo ad avere problemi con lui (con Diddy) perché potrebbe decidere di uccidermi con un colpo tipo, ‘Keefe D, prendilo'. È questo è l'unico modo in cui mi potresti uccidere, non su una produzione, stupido". In passato, Diddy, in un'intervista a Rolling Stone, aveva messo Eminem sullo stesso livello di Biggie e Tupac: "Biggie e Tupac, sono un altro tipo di bestia, però. Erano solo di un'altra pasta, in una categoria completamente separata, come la Hall of Fame. Penso che Eminem si unirà sicuramente a loro un giorno, ma non paragonerei i giocatori che stanno ancora giocando in questo momento a quelli che sono nella Hall of Fame".