video suggerito

Egitto, riscoperte opere del tempio della regina Hatshepsut e reperti della 18° dinastia Sono stati annunciati nuovi ritrovamenti archeologici in Egitto, nella zona di Deir al-Bahari, nella necropoli di Tebe, sulla riva occidentale del Nilo. Si tratta di opere legata alla regina Hatsheput, ma anche la tomba della regina Teti Sheri, primo faraone del Nuovo Regno in Egitto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Regina Hatshepsut, via Getty Images

Nelle scorse ore, in Egitto, è stata annunciata la scoperta di nuovi ritrovamenti archeologici, tra cui alcuni reperti artistici della regina Hatshepsut, in un'antica necropoli della celebre città di Luxor. Si tratterebbero di ritrovamenti risalenti a 4000 anni fa, tra cui anche parti intatte del muro di fondazione del tempio della valle della regina Hatshepsut e la vicina tomba della regina Teti Sheri, nonna di Ahmose I, il primo faraone dell'era d'oro del Nuovo Regno in Egitto. La scoperta arriva a 3 anni dagli inizi dei lavori, guidati dal caposquadra Zahi Hawass, un archeologo egiziano ed ex ministro delle antichità del paese. L'uomo ha raccontato così l'eccezionalità della scoperta: "Questa è la prima volta che scopriamo 1.500 blocchi decorati, le scene più belle che abbia mai visto in vita mia con il colore". Su una delle tavolette è stato possibile risalire anche all'architetto originale della struttura, Senmut, che supervisionò i lavori fino alla costruzione finale del tempio.

Un ritrovamento storico dopo 3 anni di ricerche

I blocchi ritrovati dalla squadra di archeologi guidati da Zahi Hawass arrivano a tre anni dagli inizi degli scavi e sono stati rinvenuti nella zona di Deir al-Bahari, nella necropoli di Tebe, sulla riva occidentale del Nilo. Un lavoro che ha visto la supervisione e il supporto economico del Consiglio supremo delle antichità egiziane. I ritrovamenti appartengono a un'epoca che ha visto come faraoni non solo la regina Hatshepsut, di cui sono stati trovati anche bassorilievi, ma anche del re Tutankhamon. Infatti, tra questi blocchi, sono stati trovati anche tombe di alti funzionari dell'epoca, dal successore Thutmose III, in cui vengono ripresi il passaggio del testimone e altri rituali sacri. Come riportato dal comunicato stampa, firmato da Hawass, si tratta di uno dei primi ritrovamenti di un set di decorazioni appartenenti alla XVIII dinastia: "È la prima volta che disponiamo di un set completo della decorazione di un tempio risalente alla 18° dinastia".

Ritrovata anche la tomba della regina Teti Sheri, primo faraone del Nuovo Regno D'Egitto

Tra le altre tombe, è stato possibile osservare quella appartenente al "sorvegliante del palazzo" della regina Tetisheri della XVII dinastia, nonna del re Ahmose, che espulse gli Hyksos dall'Egitto. Ma anche quello della regina Teti Sheri, nonna di Ahmose I, il primo faraone dell'era d'oro del Nuovo Regno in Egitto. La semplice tomba era scavata nella roccia e si trovava alla fine di una cappella a volta, coperta da mattoni di fango con disegni murali rossi dipinti su uno strato di malta bianca. Inoltre, la missione ha scoperto bare di legno intatte, note come bare Rishi. Come riporta il governo egiziano sul proprio sito istituzionale, nelle vicinanze sono state scoperte anche una stuoia ben conservata e un letto di legno intrecciato risalentitra la 17° e la 18° dinastia, che riflettono la vita delle guardie della necropoli e i loro ruoli durante le lotte di liberazione dell'Egitto contro gli Hyksos.