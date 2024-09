video suggerito

È Pompei sito più visitato d'Italia, quasi 20mila turisti nella prima domenica di settembre Il sito archeologico campano risulta il più visitato nella prima domenica di settembre 2024, con oltre 18mila visitatori. Tra le regioni primeggia la Campania, dove i turisti approfittano della possibilità di visitare gratuitamente musei e siti culturali.

A cura di Elena Betti

Che sia per il fascino senza tempo di questi scavi, per le continue nuove scoperte di angoli magici che continuano a incuriosire i turisti, o per l’interesse cresciuto dopo i festeggiamenti della festa compleanno di Madonna lo scorso agosto, gli scavi di Pompei restano uno dei punti di maggiore interesse di tutta Italia. Un sito archeologico che questa prima domenica di settembre è riuscito ad attrarre quasi 20 mila visitatori. È così che Pompei si aggiudica il primato di museo più visitato nella #Domenicaalmuseo del primo settembre 2024, l’iniziativa del Ministero della Cultura che propone ogni prima domenica del mese l’ingresso gratuito in tutti i musei e parchi archeologici statali. In testa alla classifica di questo mese si posiziona quindi il Parco archeologico di Pompei con 18.356 visitatori registrati, con uno stacco notevole rispetto al Pantheon, il secondo classificato con 14.759 e al Colosseo, terzo con 14.576.

Reggia di Caserta

La Campania è la prima regione

Dati ancora parziali che vedono però primeggiare la Campania su tutte le altre regioni. Oltre agli scavi, tra i siti più visitati, si registra infatti la Reggia di Caserta con 10.584 ingressi. Anche se con numeri ridotti, a far svettare la regione sono anche il Museo archeologico nazionale di Napoli (3600 ingressi), Palazzo Reale (2907), Castel Sant’Elmo con il Museo del Novecento Castel Sant’Elmo (2835) e il Parco archeologico di Paestum e Velia (2569 ingressi), seguiti dalle affluenze ridotte (sotto i 2000 ingressi) del Parco archeologico di Ercolano, la Certosa di San Martino e dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Pantheon

Pantheon e Colosseo in seconda e terza posizione

A Firenze l’arte fa da padrona e i turisti non si fanno scappare la possibilità di visitare i musei più iconici gratuitamente. In quasi 9000 scelgono le Gallerie degli Uffizi, 7000 la Galleria dell’Accademia di Firenze e 5875 Palazzo Pitti. Roma conquista sempre numeri di turisti molto alti che nella prima domenica di settembre non accennano a diminuire. Il Pantheon e il Colosseo conquistano infatti secondo (14.759) e terzo posto (14.576). Poco più in basso nella classifica troviamo anche il Foro Romano e Palatino (8342), Gallerie Nazionali di Arte Antica Palazzo Barberini (2331) e le terme di Caracalla (2157). Più deludente l’affluenza nei musei milanesi, la prima a classificarsi è la Pinacoteca di Brera con solo 2819 ingressi.

Cos’è l’iniziativa #domenicaalmuseo

Per promuovere l’affluenza nei musei e parchi archeologici, ogni prima domenica del mese, il Ministero della Cultura permette l’ingresso gratuito ai visitatori. L’iniziativa riguarda tutti i musei e parchi archeologici statali, visitabili nei consueti orari di apertura e, se richiesta, con prenotazione. Una trovata senza dubbio vantaggiosa considerando che i visitatori in queste giornate raggiungono sempre numeri molto alti. Se per settembre infatti non si hanno ancora dati certi, sono stati 227.397 i turisti che domenica 4 agosto hanno approfittato della gratuità dei grandi siti di interesse culturale che il nostro Paese offre.