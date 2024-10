video suggerito

È morto Ka, rapper e vigile del fuoco: “Tra i primi soccoritori nell’attentato dell’11 settembre” Ka, nome d’arte del rapper 52enne Kaseem Ryan, è morto nelle scorse ore all’età di 52 anni. Anche vigile del fuoco, era stato “tra i primi soccorritori l’11 settembre 2001 durante gli attacchi al World Trade Center”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Ka, video ufficiale di Chamber su YouTube

Ka, nome d'arte di Kaseem Ryan, è morto negli scorsi giorni all'età di 52 anni. Il rapper indipendente, membro anche del gruppo Natural Elements, svolgeva anche servizio nel dipartimento dei vigili del fuoco di New York City. Come riporta il suo account Instagram, l'uomo sarebbe stato anche uno dei primi soccorritori durante l'attentato dell'11 settembre al World Trade Center: "Come veterano di 20 anni del dipartimento dei vigili del fuoco di New York City, ha messo a rischio la sua vita per proteggere i suoi concittadini. Ka è salito al grado di capitano dei FDNY ed è stato uno dei primi soccorritori l'11 settembre 2001 durante gli attacchi al World Trade Center. Lascia un'eredità straordinaria come artista discografico, tra cui undici straordinari album solisti autoprodotti".

Ka, il rapper e vigile del fuoco che ha soccorso durante l'11 settembre

Non sono ancora stati resi chiari i motivi del decesso, mentre la famiglia, composta da moglie, madre e sorella, ha voluto ricordare l'uomo con un post su Instagram. Durante la sua carriera, oltre agli 11 album autoprodotti, è necessario contare anche le collaborazioni con Roc Marciano e la leggenda dei Wu-Tang Clan GZA, senza dimenticare i vari elogi ricevuti nella sua carriera, come quelli di Erykah Badu e Yasiin Bey, precedentemente noti come Mos Def. Il suo ultimo album, The Thief Next To Jesus, è stato pubblicato lo scorso agosto: come tutti gli altri progetti è stato presentato con dall'artista con un evento indipendente organizzato per incontrare i fan. Come riporta il portale Pitchfork, Ka ha "ospitato eventi fai da te per le uscite dei suoi album in cui avrebbe parlato con i fan uno a uno e celebrato l'unione delle persone di persona".

11 album e il successo di Cold Facts

A ricordarlo in queste ore su X, c'è anche il fondatore di Pow Recordings Jeff Weiss: "Riposa in pace KA, il più grande minimalista del rap, il migliore di Brownsville, si è dedicato in modo inimitabile alla sua città e alla sua arte. Il maestro della rabbia silenziosa, che scrive koan zen con anima e passione incessanti. Dolore, sofferenza e saggezza in ogni battuta. Un artista puro e reale come chiunque abbia mai rappato di cose vere". Proprio una delle tracce più visualizzate sul suo profilo YouTube, con oltre mezzo milione di visualizzazioni, si chiama Cold Facts.