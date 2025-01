video suggerito

È morto Fausto Cogliati, autore e produttore di artisti come Eros Ramazzotti e Ultimo: aveva 66 anni È morto Fausto Cogliati, autore, produttore musicale e vocal coach. Aveva 66 anni. A darne notizia Eros Ramazzotti su Instagram. Nel corso della sua carriera ha lavorato con diversi autori del panorama musicale italiano, come Ultimo, Fedez, Rocco Hunt, Francesca Michielin. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elisabetta Murina

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Fausto Cogliati, autore, produttore musicale e vocal coach. Aveva 66 anni. A darne notizia Eros Ramazzotti con un messaggio pubblicato su Instagram nella giornata del 14 gennaio. A legarli un rapporto professionale e una lunga amicizia. Al momento non sono note le cause del decesso. Nel corso della sua carriera, Cogliati ha lavorato con diversi autori del panorama musicale italiano, come Ultimo, Fedez, Rocco Hunt, Francesca Michielin.

L'annuncio di Eros Ramazzotti e il cordoglio del mondo della musica

A dare notizia della sua scomparsa è stato Eros Ramazzotti con una storia pubblicata su Instagram, in cui ha scritto: "Fratello, ti voglio bene, già mi manchi cax. Ciao Fausto". In poco tempo anche diversi altri artisti si sono uniti e hanno voluto pubblicare un ultimo messaggio per Fausto Cogliati. Tra questi Ultimo che, accompagnato a una loro foto insieme, ha scritto: "Insieme dal primo concerto al primo stadio Faustone mio "sai che ho i brividi?" quando lo dicevi sapevo che era tutto ok. Fai buon viaggio". Sotto il suo ultimo post su Instagram messaggi anche da parte di Rovazzi, Clementino e diversi artisti che ha seguito nel corso delle loro carriere.

La carriera di Fausto Cogliati, autore e produttore musicale

Nato nel 1959, Fausto Cogliati ha mosso i primi passi nel mondo della musica come chitarrista nei Lijao, band prodotta da Alberto Salerno. Con il passare degli anni è diventato poi autore, produttore e vocal coach, una figura di riferimento per diversi artisti nel panorama musicale contemporaneo. Tra i primi successi la produzione del disco d'esordio degli Articolo 31 (Messa di Vespri), che conteneva il celebre brano Maria Maria. Per diversi anni ha lavorato al fianco di Eros Ramazzotti, costruendo con lui un profondo rapporto professionale e di amicizia, che continuava ancora oggi. Ha prodotto tra cui Cigno nero di Fedez, Amazing di Francesca Michielin, A’ verità di Rocco Hunt, 1995 di Lorenzo Fragola. E ancora LowLow, Alessio Bernabei e tra i più recenti, Etnea di Marcella Bella, Diego Naska e Federico Rossi.