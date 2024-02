È morta la madre di Bruce Springsteen, Adele: il cantautore la ricorda con i versi di The Wish È morta a 98 anni la madre di Bruce Springsteen, Adele, mito per i fan del Boss e ispirazione per l’artista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La madre di Bruce Springsteen Adele Zerilli è morta a 98 anni, come ha scritto il cantautore in un post su Instagram in cui ha condiviso un video che lo vede danzare con la madre. Il cantante ha accompagnato il video con alcune parti della canzone The Wish, dedicate proprio a lei, madre italo americana che da sempre è stata la sua ispiratrice e spesso la si vedeva, anche 90enne ballare ai suoi concerti, facendola diventare un vero e proprio mito anche per i fan del cantautore che sanno che fa parte di quella American land che rende onore ai "McNicholases, the Posalskis, the Smiths, Zerillis too", per citare sempre l'artista.

Nel post Springsteen ricorda nascite e morte della madre (Adele Springsteen – 4 maggio 1925-31 gennaio 2024) e la canzone a lei dedicata: "Ricordo che la mattina, mamma, sentivo suonare la tua sveglia. Stavo a letto e ti ascoltavo mentre ti preparavi per andare al lavoro, il rumore della tua valigetta per il trucco sul lavandino. E le signore in ufficio tutte rossetto, profumo e gonne fruscianti, quanto sembravi orgogliosa e felice mentre tornavi a casa dal lavoro. Non è una telefonata la domenica, fiori o un biglietto per la festa della mamma. Non è una casa sulla collina con un giardino e un bel cortiletto. Ho la mia Hot Rod giù a Bond Street, sono più vecchio ma mi riconoscerai a colpo d'occhio. Troveremo un piccolo rock ‘n roll bar, usciremo e balleremo ("I remember in the morning mom hearing your alarm clock ring. I’d lie in bed and listen to you getting ready for work, the sound of your makeup case on the sink. And the ladies at the office all lipstick, perfume and rustling skirts, how proud and happy you always looked walking home from work. It ain’t no phone call on Sunday, flowers or a Mother’s Day card. It ain’t no house on the hill with a garden and a nice little yard. I’ve got my hot rod down on Bond Street I’m older but you’ll know me in a glance. We’ll find us a Little rock ‘n roll bar and we’ll go out and dance").

Adele – madre di tre figli e ultima di tre sorelle –, come ha spiegato in passato Springsteen, soffriva da tempo il morbo di Alzheimer e ormai aveva difficoltà a parlare e stare in piedi. Da sempre suo baluardo, in varie interviste il cantautore la celebrava come colei che è riuscita a tenere insieme la famiglia, definendola "davvero intelligente, davvero forte, davvero creativa" nella sua biografia scritta con Dave Marsh, mentre alla rivista Uncut ha spiegato: "In un certo senso ho preso da mia madre. La sua vita aveva una coerenza incredibile, lavoro, lavoro, lavoro ogni giorno, e questo l'ammiravo molto". Steven Van Zandt l'ha ricordata come "la matriarca della nostra famiglia e una fonte inesorabile di ispirazione di energia positiva. Unico nel suo genere. Lei sarà sempre lì per noi. Ballando tra il pubblico. Ha perso suo marito, il padre di Bruce, Douglas, che ha ispirato anche lui le canzoni, nel 1998".