È morta Cat Janice, la cantante che aveva donato i diritti della sua canzone al figlio aveva 31 anni È morta Cat Janice, la cantautrice malata di cancro che lo scorso gennaio aveva dichiarato di aver trasferito i diritti della sua musica al figlio di 7 anni Loren. Dopo l'annuncio il suo brano Dance Outta My Head ha raggiunto la cima della classifica TikTok Billboard Top 50.

A cura di Gaia Martino

È morta Cat Janice, cantautrice americana autrice del famoso brano Dance You Outta My Head. Il cancro l'ha spenta a soli 31 anni. A rendere pubblica la notizia è stato il fratello con un post pubblicato sul profilo della cantante: "Questa mattina, nella sua casa d'infanzia e circondata dalla sua famiglia, Catherine è entrata pacificamente nella luce e nell'amore del suo creatore celeste. Siamo eternamente grati per le manifestazioni d'amore che Catherine e la nostra famiglia hanno ricevuto negli ultimi mesi. Cat ha visto la sua musica andare in posti che non si sarebbe mai aspettata e riposa nella pace di sapere che continuerà a provvedere a suo figlio attraverso la sua musica. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza tutti voi". La sua pagina Instagram da ora sarà gestita dal fratello che prossimamente lancerà gli ultimi brani realizzati dalla cantautrice: "Su richiesta di Cat, c'è altra arte che vuole condividere con i fan. Tutto a tempo debito".

La lotta contro il cancro e il trasferimento dei diritti al figlio

Catherine Janice Ipsan, meglio conosciuta come Cat Janice, aveva sconfitto il cancro alle ossa e nei tessuti molli nel luglio 2022 dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico, a chemio e radioterapia. All'inizio di quest'anno, però, la cantante ha fatto sapere che il brutto male era ritornato e che avrebbe trasferito i diritti di tutte le sue canzoni al figlio Loren, di sette anni, in modo che il ricavato della sua musica andasse a lui. "Voglio che la mia ultima canzone porti gioia e divertimento! È tutto quello che ho sempre desiderato durante la mia battaglia contro il cancro" disse ai fan, in un video su Tik Tok, lo scorso gennaio. La sua ultima canzone, Dance Outta My Head, ha scalato infatti le classifiche: arrivata in cima alla classifica TikTok Billboard Top 50, è poi entrato nella top 10 della classifica Hot Dance/Electronic Songs di Billboard per la prima volta, salendo dal 11° al 10° posto.