È morta Lucy-Bleu Knight, la figlia acquisita di Slash: il post su Instagram del chitarrista Il chitarrista dei Guns N' Roses Slash ha annunciato la morte di Lucy-Bleu Knight: si tratta della figlia acquisita 25enne dell'attuale compagna Meegan Hodgest.

A cura di Vincenzo Nasto

Slash e Lucy-Bleu Knight, via Instagram

In un post su Instagram, il chitarrista dei Guns N' Roses Slash ha annunciato la morte di Lucy-Bleu Knight. Si tratta della figlia acquisita 25enne della sua attuale compagna Meegan Hodges, dopo la fine dei suoi matrimoni con Reene Suran e Perla Ferrar. Nel post condiviso sul proprio profilo Instagram, Slash sottolinea come l'intento del messaggio sia limitare le speculazioni sulla scomparsa della giovane donna, a cui lascia anche un messaggio: "Lucy-Bleu era un'artista di talento, una sognatrice appassionata e un'anima affascinante, amabile e dolce. La famiglia chiede il rispetto della privacy, e chiede che la speculazione sui social media sia ridotta al minimo mentre soffre ed elabora questa perdita devastante". Secondo le indiscrezioni del Los Angeles Times, la giovane donna sarebbe morta negli scorsi giorni in un'abitazione privata nella città, ma non sono ancora chiare le cause del decesso.

L'ultimo post su Instagram di Lucy-Bleu Knigt, la figliastra di Slash

Solo pochi giorni prima dell'annuncio di Slash, il chitarrista aveva dovuto abbandonare il suo festival itinerante S.E.R.P.E.N.T., tenutosi a Los Angeles, per "imprevisti di natura personale". Nel frattempo, nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, la donna aveva pubblicato un post criptico, in cui chiedeva scusa a una persona del suo passato, per "averlo manipolato": "Se ti ho fatto sentire escluso, manipolato/controllato, se ti ho detto di lasciare il tuo lavoro quotidiano con la comodità di essere sostenuto finanziariamente dai miei genitori, o se ho annegato problemi reali nella positività tossica, mi dispiace. Innumerevoli opportunità e connessioni mancate a causa di un ego disgustosamente grande, di un cuore insicuro e della paura di essere vulnerabili. Possa la mia anima imparare ad evolversi dal mio povero compito di essere Lucy-Bleu".

Il messaggio del suo fratellastro London Hudson

Lucy-Bleu Knight non era l'unica figlia acquisita da Slash con le sue passate partner. Il chitarrista 58enne condivide anche London Hudson, anche lui musicista e Cash, con l'ex moglie Perla Ferrar. Proprio l'attuale compagna, Megan Hodges, è stata una delle fidanzate storiche del chitarrista, e dopo essersi frequentati alla fine degli anni '80, i due hanno avuto la possibilità di riaccendere la loro storia d'amore tra il 2016 e il 2017. Solo pochi anni prima, Slash aveva chiesto il divorzio alla sua seconda moglie Perla Ferrar, che verrà ufficializzato solo nel 2018. London, figlio di Slash e Perla Ferrar, ha condiviso sui propri canali social un messaggio per Lucy-Bleu Knight: "Riposa in pace Lucy".

Lucy, via London Hudson