Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Detti popolari e proverbi sulla Candelora 2026: cosa succede se il 2 febbraio fa caldo o freddo 

Il 2 febbraio si festeggia la Candelora, la festa cristiana della Presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme,. Un afesta che ha uno stretto legame con il meteo e l’inverno. Ecco alcuni detti e proverbi legati a essa.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Francesco Raiola
3 CONDIVISIONI
La Candelora
La Candelora

La Candelora è la festa cristiana celebrata il 2 febbraio – quaranta giorni dopo Natale – in cui si celebra la Presentazione di Gesù al Tempio da parte di Maria e Giuseppe e la Purificazione di Masria, secondo la tradizione ebraica. nella liturgia si benedicono le candele (da cui il nome) che sono simbolo di Cristo, luce che illumina le persone. Questa festa, oltre a essere importante per alcune confessioni, è anche una di quelle feste molto legate al meteo. La leggenda, infatti, lega questa festa alla durata dell'inverno, quindi se il 2 febbraio è bel tempo l'inverno terminerà presto, se è brutto, al contrario, si prevedono altri 40 giorni di inverno freddo. E proprio a questo legame sono legati molti detti popolari delle diverse regioni italiane ma anche di alcuni Paesi del mondo. Abbiamo raccolto alcuni proverbi e detti legati a questa festività.

I proverbi sul meteo nel giorno della Candelora

Come detto la Candelora è strettamente legata al meteo e ai fenomeni atmosferici. i proverbi, infatti, nascono spesso da questo legame. Ce ne sono alcuni molto famosi e altri che forse non si conoscono:

  • "Per la Santa Candelora, se nevica o se plora, dell'inverno siamo fora; ma se l'è sole o solicello, siamo sempre a mezzo il verno".
  • "Candelora, buca l'ora".
  • "Alla Candelora, l'inverno cessa o prende vigore" (proverbio francese)
  • "Se il giorno della Candelora è luminoso e chiaro, ci saranno due inverni nell'anno" (proverbio scozzese)
  • "Se il tasso prende il sole nella settimana della Candelora, resterà per altre quattro settimane nella sua tana" (proverbio tedesco)

I detti popolari della Candelora

Ma oltre ai proverbi italiani e internazionali ci sono anche alcuni detti popolari nei vari dialetti italiani. Ve ne segnaliamo qualcuno assieme a qualche altro detto che si usa nel mondo.

Leggi anche
Candelora 2026, le previsioni meteo del 2 febbraio: torna il maltempo con pioggia e neve
  • Ppà Cannilora, u mmernu è fora; ma se u suli facce de fora, n'autri quaranta jorna de mmernu ancora (detto siciliano)
  • Se la vien con sol e bora, de l'inverno semo fora. Se la vien con piova e vento, de l'inverno semo drento (detto del Trentino)
  • A la Candelora, se l’öuf el se ne fa, l’inverno l’è mia fora (detto friuliano)
  • Se la marmotta vede la sua ombra, avremo altre sei settimane di inverno (detto statunitense)
  • Se la Candelora piange, l'inverno è fuori; se non piange, non siamo né dentro né fuori (detto spagnolo)
Musica e Cultura
3 CONDIVISIONI
Immagine
Scontri
a Torino
Arrestato uno degli aggressori del poliziotto, è un 22enne: l'agente dimesso dall'ospedale
A Torino anche violenze della polizia, la testimonianza: "Anziano con la testa spaccata abbandonato a terra"
Dopo gli scontri a Torino Salvini rilancia la cauzione per chi manifesta, Cgil: "È incostituzionale"
Parla il poliziotto aggredito a Torino: "Sto bene, ho fatto il mio dovere". Meloni: "È tentato omicidio"
La violenza è sempre l'ultimo rifugio degli imbecilli: che la vittima sia un poliziotto o i manifestanti
Saverio Tommasi
Chi è Alessandro Calista, l'agente 29enne preso a martellate a Torino
Giornalisti Rai aggrediti: "Inviati di FarWest minacciati, lancio di sassi e attrezzatura distrutta"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views