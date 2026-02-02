Detti popolari e proverbi sulla Candelora 2026: cosa succede se il 2 febbraio fa caldo o freddo
La Candelora è la festa cristiana celebrata il 2 febbraio – quaranta giorni dopo Natale – in cui si celebra la Presentazione di Gesù al Tempio da parte di Maria e Giuseppe e la Purificazione di Masria, secondo la tradizione ebraica. nella liturgia si benedicono le candele (da cui il nome) che sono simbolo di Cristo, luce che illumina le persone. Questa festa, oltre a essere importante per alcune confessioni, è anche una di quelle feste molto legate al meteo. La leggenda, infatti, lega questa festa alla durata dell'inverno, quindi se il 2 febbraio è bel tempo l'inverno terminerà presto, se è brutto, al contrario, si prevedono altri 40 giorni di inverno freddo. E proprio a questo legame sono legati molti detti popolari delle diverse regioni italiane ma anche di alcuni Paesi del mondo. Abbiamo raccolto alcuni proverbi e detti legati a questa festività.
I proverbi sul meteo nel giorno della Candelora
Come detto la Candelora è strettamente legata al meteo e ai fenomeni atmosferici. i proverbi, infatti, nascono spesso da questo legame. Ce ne sono alcuni molto famosi e altri che forse non si conoscono:
- "Per la Santa Candelora, se nevica o se plora, dell'inverno siamo fora; ma se l'è sole o solicello, siamo sempre a mezzo il verno".
- "Candelora, buca l'ora".
- "Alla Candelora, l'inverno cessa o prende vigore" (proverbio francese)
- "Se il giorno della Candelora è luminoso e chiaro, ci saranno due inverni nell'anno" (proverbio scozzese)
- "Se il tasso prende il sole nella settimana della Candelora, resterà per altre quattro settimane nella sua tana" (proverbio tedesco)
I detti popolari della Candelora
Ma oltre ai proverbi italiani e internazionali ci sono anche alcuni detti popolari nei vari dialetti italiani. Ve ne segnaliamo qualcuno assieme a qualche altro detto che si usa nel mondo.
- Ppà Cannilora, u mmernu è fora; ma se u suli facce de fora, n'autri quaranta jorna de mmernu ancora (detto siciliano)
- Se la vien con sol e bora, de l'inverno semo fora. Se la vien con piova e vento, de l'inverno semo drento (detto del Trentino)
- A la Candelora, se l’öuf el se ne fa, l’inverno l’è mia fora (detto friuliano)
- Se la marmotta vede la sua ombra, avremo altre sei settimane di inverno (detto statunitense)
- Se la Candelora piange, l'inverno è fuori; se non piange, non siamo né dentro né fuori (detto spagnolo)