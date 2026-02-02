Detti popolari e proverbi sulla Candelora 2026: cosa succede se il 2 febbraio fa caldo o freddo 

Il 2 febbraio si festeggia la Candelora, la festa cristiana della Presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme,. Un afesta che ha uno stretto legame con il meteo e l’inverno. Ecco alcuni detti e proverbi legati a essa.

La Candelora

La Candelora è la festa cristiana celebrata il 2 febbraio – quaranta giorni dopo Natale – in cui si celebra la Presentazione di Gesù al Tempio da parte di Maria e Giuseppe e la Purificazione di Masria, secondo la tradizione ebraica. nella liturgia si benedicono le candele (da cui il nome) che sono simbolo di Cristo, luce che illumina le persone. Questa festa, oltre a essere importante per alcune confessioni, è anche una di quelle feste molto legate al meteo. La leggenda, infatti, lega questa festa alla durata dell'inverno, quindi se il 2 febbraio è bel tempo l'inverno terminerà presto, se è brutto, al contrario, si prevedono altri 40 giorni di inverno freddo. E proprio a questo legame sono legati molti detti popolari delle diverse regioni italiane ma anche di alcuni Paesi del mondo. Abbiamo raccolto alcuni proverbi e detti legati a questa festività.

I proverbi sul meteo nel giorno della Candelora

Come detto la Candelora è strettamente legata al meteo e ai fenomeni atmosferici. i proverbi, infatti, nascono spesso da questo legame. Ce ne sono alcuni molto famosi e altri che forse non si conoscono:

"Per la Santa Candelora, se nevica o se plora, dell'inverno siamo fora; ma se l'è sole o solicello, siamo sempre a mezzo il verno".

"Candelora, buca l'ora".

"Alla Candelora, l'inverno cessa o prende vigore" (proverbio francese)

"Se il giorno della Candelora è luminoso e chiaro, ci saranno due inverni nell'anno" (proverbio scozzese)

"Se il tasso prende il sole nella settimana della Candelora, resterà per altre quattro settimane nella sua tana" (proverbio tedesco)

I detti popolari della Candelora

Ma oltre ai proverbi italiani e internazionali ci sono anche alcuni detti popolari nei vari dialetti italiani. Ve ne segnaliamo qualcuno assieme a qualche altro detto che si usa nel mondo.