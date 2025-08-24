Damiano David e Dove Cameron all’Olimpico, lui urla dagli spalti e chiarisce: “Erano per quello col fischietto”

Damiano David ha presenziato alla partita della Roma all’Olimpico, insieme alla fidanza Dove Cameron. Il cantante si è dimenato sia per la gioia che per momenti di tensione, indirizzando anche frasi piuttosto forti al centro campo, di cui poi ha chiarito la natura sui social.

Tra gli astanti alla partita giocatasi ieri allo Stadio Olimpico tra Roma e Bologna, c'era un tifoso d'eccezione, si tratta di Damiano David. Il cantante, insieme alla fidanzata Dove Cameron, siede comodamente sugli spalti, canta l'inno della sua squadra del cuore e si lascia andare anche a qualche commento colorito che, infatti, è stato immediatamente ripreso e diffuso sui social.

Damiano David esaltato all'Olimpico

L'inizio del campionato è un'emozione per i tifosi di ogni squadra, ci si trova in una fase iniziale in cui tutto è ancora possibile, le varie squadre dopo un periodo di riposo e poi gli allenamenti pre partita, sono pronte per far emozionare chi segue le loro gesta con trasporto. Ed ecco, quindi, che non meraviglia vedere Damiano David allo Stadio Olimpico per la prima partita giocata in casa dalla Roma. Tifosissimo dei giallorossi, David canta sorridendo l'inno della sua squadra, batte le mani, incoraggia i calciatori in campo, il tutto sotto lo sguardo divertito di Dove Cameron che, probabilmente, lo vede in una veste inedita. Per prendere parte all'evento sportivo non poteva mancare l'outfit giusto: lui indossa la maglia con scritto ASR e lei, invece, quella classica con i colori della Capitale, con tanto di foulard in testa. Eppure, con lo scorrere dei minuti, non sono mancati dei moti di stizza da parte del frontman dei Maneskin che, infatti, ha inveito dagli spalti, facendo gesti con una certa veemenza diretti a centro campo.

Il video di qualche secondo è diventato virale in poco tempo, sebbene non sia chiarissimo cosa il cantante stia dicendo, con tanto di indice puntato, ma è chiaro si tratti di qualche critica. Ed ecco, infatti, arrivare il chiarimento proprio da David, che sul suo account X specifica: "Giusto per chiarire, le mie pacatissime critiche non erano assolutamente dirette ai tifosi o alla squadra del Bologna, che stimo e rispetto. Ce l’avevo con quello vestito di giallo con fischietto. Forza Roma sempre". Insomma, come spesso accade, era l'arbitro il destinatario dell'acceso sfogo, come per ogni tifoso che si rispetti.