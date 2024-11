video suggerito

Cosa fa oggi Giordana Angi, la carriera della cantante dopo l’esperienza e il lavoro ad Amici Giordana Angi è stata una concorrente di Amici 2019 e, nonostante il vincitore in quell’anno sia stato Alberto Urso, la cantante riuscì ad aggiudicarsi il premio della critica TIM. Due anni dopo tornò a lavorare nel talent, partecipando come giudice per i casting iniziali della 21esima edizione e collaborando nel corso del programma come tutor e coach di canto. Non sappiamo se sia single, vista la riservatezza sui social. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani nel 2012, Giordana Angi si è classificata nel 2019 seconda alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica TIM. In quell'anno, il vincitore del talent fu Alberto Urso. Dopo la fine del percorso nella scuola, per un periodo lì ci ha anche lavorato, partecipando come giudice per i casting iniziali della ventunesima edizione e collaborando nel corso del programma come tutor e coach di canto. Per quanto riguarda la sua vita privata, Giordana Angi ha fatto coming out in tv nel 2019, proprio durante l'esperienza ad Amici. Fino al 2021, in base alle sue dichiarazioni, sappiamo che fosse fidanzata con una ragazza, di cui non ha mai voluto fare il nome. Visto il suo riserbo, che mantiene anche sui social, ad oggi possiamo non possiamo sapere con certezza se sia single o meno.

La carriera di Giordana Angi nella scuola di Amici come tutor e coach di canto

Giordana Angi fu una delle protagoniste indiscusse della sua edizione di Amici. Anche se venne "sconfitta" dal tenore Alberto Urso, con lui continuò a collaborare professionalmente e strinse una forte amicizia. Dopo aver concluso il percorso nella scuola, Angi ha continuato ad essere un volto noto del programma. Innanzitutto, due anni dopo è tornata ad Amici come giudice per i casting iniziali della ventunesima edizione e collaborando nel corso del programma come tutor e coach di canto. Oltre a questo, ha continuato a tornare come ospite fino ai tempi recenti, ogni volta che faceva uscire un nuovo singolo. L'ultima volta è stata lo scorso anno, quando cantò "Con questa luce".

L’etichetta discografica e il lavoro all’estero

Nel 2019, Giordana Angi ha firmato un contratto discografico con la casa discografica Universal Music Italia, pubblicando tre album in studio e numerosi singoli, tra cui Casa e Come mia madre, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2020. Nel corso della sua carriera, la cantante ha conquistato due dischi d'oro e uno di platino come cantautrice e pubblicato cinque dischi in studio. Qualche mese fa, sui social si era scatenata una polemica per una risposta che Angi aveva dato a un utente che, sotto un post su Instagram, si chiedeva chi fosse la cantante. Due commenti con un breve curriculum che alcuni avevano letto in chiave polemica da parte della cantautrice, come se non si capacitasse che qualcuno potesse non conoscerla: "Sono attualmente in tour con Sting, sto portando in giro per l'Europa il mio primo disco in inglese She's so great". A dare, invece, quella che era la chiave giusta, qualche ora dopo, è la stessa Angi che ha ribaltato ancora una volta la narrazione, spiegando che il suo altro non era che il tentativo di riportare alcune delle cose su di lei perché può esserci gente che non la conosce.

Giordana Angi, foto di Comunicato Stampa

A un certo punto della carriera, però, l'ex concorrente di Amici aveva seriamente pensato di lasciare la musica cantata e quasi l'aveva fatto: "Nel 2021 mi chiama un produttore importante (Martin Kierszenbaum) perché ascolta ‘Amami adesso' e vuole scoprire chi c’è dietro quel brano. Ho dato due di picche. Io? Un genio. Volevo smettere di cantare. Non ne trovavo più il senso. Ero anche appena uscita da una battaglia legale snervante che mi aveva tolto tanto ma che almeno mi aveva liberata. Avevo smesso di cantare o almeno così credevo. Mi sono dedicata ad altri musicisti nella convinzione di smettere io", disse sui social. Nonostante questo, però, Angi ha capito che quello non era il suo destino e ha continuato a fare musica, immergendosi a pieno nel progetto internazionale con Shaggy e Sting.

La vita privata di Giordana Angi

Amici è stato anche il luogo in cui è avvenuto il coming out della cantante. "Ho scritto un pezzo sulla mia precedente storia d’amore", confidò ad Alessandro Casillo, un altro concorrente di Amici, "ci eravamo lasciate in malo modo. Lo vedo con le mie ex fidanzate, che erano sempre state con ragazzi prima. Io ero sempre la loro prima esperienza. Mi rendevo conto della differenza. Avendo al tuo fianco una persona come te, capisci quello che piace a entrambe. Sapevano quello di cui avevamo bisogno". Del coming out di Giordana parlò anche sua madre Sophie: "Quando aveva diciotto anni ha trovato finalmente il coraggio di confessarmi che era omosessuale. Io non avevo mai sospettato nulla. Però le ho detto che, ovviamente, per me non cambiava nulla, che l’avrei amata come e più di prima. Sentendo queste mie parole, mia figlia si è liberata di un peso che si portava dentro da anni". Nel 2021, la cantante si è detta innamoratissima, ma non ha mai voluto svelare l’identità della sua amata. Visto che sui social mantiene una certa riservatezza, ad oggi non sappiamo se sia single oppure no.