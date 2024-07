video suggerito

Giordana Angi risponde alle polemiche per alcune risposte social: "Mi presento a chi non sa chi sono" Giordana Angi ha chiarito un commento che aveva postato rispondendo a un utente che non sapeva chi fosse e aveva scatenato ironia e polemiche.

Giordana Angi

Nelle scorse ore si era scatenata una polemica per una risposta che Giordana Angi aveva dato a una persone che nei commenti a un post su Instagram si chiedeva chi fosse la cantante, ex vincitrice di Amici. Due commenti con un breve curriculum che alcuni avevano letto in chiave polemica da parte della cantautrice, come se non si capacitasse che qualcuno potesse non conoscerla. A dare, invece, quella che era la chiave giusta, qualche ora dopo, è la stessa Angi che ha ribaltato ancora una volta la narrazione, spiegando che il suo altro non era che il tentativo di riportare alcune delle cose su di lei perché può esserci gente che non la conosce.

Giordana Angi a quel "Chi è?" di cui è pieno il web, scritto da persone che danno per scontato che gli artisti che loro non conoscono siano universalmente sconosciuti, aveva risposto: "Basta che vai su Wikipedia e scoprirai che etichetta discografica è. Sono attualmente in tour con Sting, sto portando in giro per l'Europa il mio primo disco in inglese "She's so great" Giordana angi. Cantautrice. Nella mia carriera ho fatto 2 oro e 1 platino come cantautrice. Pubblicato 5 dischi in studio. 4 EP in 4 lingue. Vari Platini come autrice per altri. Ora sto con CherryTree". Era stata questa la risposta della cantautrice che aveva scatenato qualche polemica, perché considerata troppo seriosa.

Per riportare tutto a una dimensione meno pesante ci ha pensato la stessa cantautrice che, col senno di poi, ha cercato di cambiare quello che era il significato della narrazione e a un utente che aveva postato lo scambio su X commentando con "Madò che palla al piedi vi giuro" ah risposto: "Rispondo educatamente chi sono, insomma mi “presento”, non è il primo e non sarà certo l’ultimo che non sa chi sono e certamente è cosa giusta, normale e legittima, ma se sono lì in quel momento, leggo mi presento. Spero con questo di non aver fatto “danni” a nessuno, tantomeno a chi non sapeva chi ero". Intanto la cantautrice ha pubblicato, lo scroso venerdì, una canzone in spagnolo intitolata "Locura Real".