Concerto Bruno Mars a San Siro, inizia oggi la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarli

Bruno Mars, via Getty Images

Martedì 14 luglio 2026, il The Romantic Tour di Bruno Mars arriva in Italia: l'autore si esibirà allo stadio San Siro, presentando a tutti gli effetti il suo nuovo album "The Romantic", in uscita il prossimo 27 febbraio. L'ultima volta in Italia del cantante risale al 2017, quando con il 24K Magic World Tour, aveva toccato Milano e Bologna. A 10 anni di distanza, il suo nuovo tour prevede 40 date tra Nord America, Europa e Regno Unito, in cui verrà accompagnato da Andersoon. Paak, con cui forma i Silk Sonic e Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas. Nelle prossime ore sarà possibile accedere all'acquisto dei biglietti in anteprima per chi si è registrato entro le 19 di lunedì 12 gennaio sul sito Brunomars.com, ricevendo un codice univoco da utilizzare dalle 12 su Ticketmaster. Per chi non è riuscito ad aggiudicarsi il codice univoco con l'iscrizione sul sito del cantante, dovrà attendere 24 ore, con l'apertura alla vendita libera, dalle ore 12 del 15 gennaio su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Ma andiamo a scoprire i prezzi dei biglietti per il concerto di Bruno Mars allo stadio San Siro di Milano il prossimo 14 luglio.

Mappa Stadio San Siro, 2026

Quanto costa il biglietto per il concerto di Bruno Mars a luglio 2026

È possibile acquistare i biglietti per il concerto di Bruno Mars allo stadio San Siro di Milano del prossimo 14 luglio 2026, grazie all'iscrizione anticipata sul sito Brunomars.com e il codice univoco fornito. Qui i prezzi dei vari settori.

Gold Circle / Pit (Sottopalco): 190€

Prato Standard: 120€

1° Anello Rosso (Centrale): 200€

1° Anello Arancio: 170€

1° Anello Blu / Verde (Curve): 150€

2° Anello Rosso / Arancio: 120€

2° Anello Blu / Verde (Curve): 100€

3° Anello Rosso (Centrale alto): 90€

3° Anello Blu / Verde (Curve alte): 75€

Dove acquistare il biglietto per San Siro 2026

Sarà possibile acquistare i biglietti per il concerto di Bruno Mars allo stadio San Siro di Milano, il prossimo 14 luglio 2026, in anteprima su Ticketmaster per chi si è registrato entro le 19 di lunedì 12 gennaio su Brunomars.com, ricevendo un codice univoco. Mentre bisognerà attendere altre 24 ore per la vendita libera, che avverrà dalle 12 di giovedì 15 gennaio su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.