Come sopravvivere al Capitalismo: le regole di Bebo de Lo Stato Sociale in uno spettacolo teatrale Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale e l’attore Johnny Shock mettono in scena, con al regia di Lodo Guenzi, il Manuale di Sopravvivenza al Capitalismo.

A cura di Redazione Cultura

Che sia più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo è un adagio che ormai è diventato un meme, una scritta da stampare su una maglia, eppure, al di là della sua diffusione capillare continua a dare un'idea precisa del sistema in cui viviamo. Nel suo Realismo capitalista, Fisher aggiungeva alla sensazione che non solo il capitalismo fosse l'unico sistema politico ed economico oggi percorribile, anche il fatto che sia impossibile immaginarne un'alternativa e forse anche per questo Alberto Bebo Guidetti, uno dei pilastri de Lo Stato Sociale, ha deciso di dare vita a un nuovo spettacolo teatrale, assieme all'attore milanese Johnny Shock, dal titolo "Le regole del gioco – Manuale di Sopravvivenza al Capitalismo". E visto che il tema è caro alla band bolognese, alla regia c'è proprio Lodo Guenzi che dirige lo spettacolo che parte il 3 aprile dal Locomotiv Club di Bologna.

"Uno spettro si aggira nelle vite di Johnny e Bebo: il capitalismo. Uno spettro che prende forme diverse per ognuno dei due: un ingegnere appena laureato e un autore alla soglia dei quaranta. O forse no? Per sopravvivere tra aspettative sociali, desiderio di successo, YouTuber depressi e hit radiofoniche c'è bisogno di andare in analisi, non metaforicamente. La soluzione ai loro problemi è comporre un manuale che gli insegni a sfruttare le crepe della realtà e costruire un nuovo immaginario. Ma a quale costo?" si chiede il musicista-attore per presentare lo spettacolo, a cui si aggiunge Shock, che spiega: "Più il mondo attorno a noi va allo scatafascio più il nostro sistema economico prova a costringerci a pensare che nella vita ci siano degli obiettivi obbligati, che certe cose vadano fatte solo in un certo modo e che le regole sono le regole, più credo che questo piccolo spettacolo sia di vitale importanza nelle nostre esistenze".

Lo spettacolo consta di due parti, la prima in cui i due protagonisti non interagiscono se non raramente ma sono protagonisti di monologhi in cui spiegano la propria visione del mondo, fino a capire che l'uno è indispensabile all'altro, rendendo anche il pubblico parte attiva dello spettacolo. C'è un momento in cui, infatti, si indagherà anche l'odio online e non che i due definiscono "il vero carburante del tardo-capitalismo" i cui protagonisti – tra cui Berlusconi, Beppe Sala e Margaret Thatcher – appariranno come "ospiti" nel finale. Ma la coerenza dello spettacolo Bebo ha voluto mantenerla anche nelle regole di partecipazione allo spettacolo, dal momento che ci si potrà prenotare tramite un form, senza pagare il biglietto, che verrà acquistato al momento del ritiro, non oltre i 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Lo stesso Bebo, infatti, ha spiegato il perché: "I circuiti di prevendita sono utili per i grandi eventi, ma portano via una bella percentuale ad artisti, organizzatori e ovviamente al pubblico” – spiega Bebo – “Quando abbiamo ideato questo spettacolo sapevamo di poter fare un gioco ancora più largo: cercare altre regole o pescarne di vecchie. Abbiamo pensato che con un titolo come Le regole del gioco – Manuale di Sopravvivenza al Capitalismo si potesse evitare di spremere economie ovunque e proporre biglietti fuori mercato. La dignità economica di chi lavora si può costruire in molti modi, nel nostro piccolo ci proveremo così"

Il calendario completo: