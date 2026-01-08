Che piaccia o no i Maneskin sono ancora gli artisti italiani più ascoltati su Spotify, dopo tre anni in silenzio

I Maneskin a Glastonbury nel 2023 – ph Scott Garfitt:Invision:AP

Il 2026 è cominciato senza un nuovo album, o anche solo il suo annuncio, dei Maneskin, il cui ultimo lavoro è "Rush!" che risale al 20 gennaio 2023. Nonostante questo, la band romana resta il progetto italiano più ascoltato su Spotify, con oltre 22 milioni di ascolti mensili. Un numero impressionante per l'Italia, che storicamente ha fatto i numeri più alti con la dance, la classica e il belcanto, ma che da qualche anno grazie alla band sta provando a giocarsi anche le carte del rock e del pop. Damiano David ne è l'esempio lampante: il frontman è colui che meglio è riuscito a sfruttare il trampolino di lancio del successo che la band ha avuto dopo la vittoria dell'Eurovision Song Contest.

I progetti solisti dei membri oltre la band

Da mesi si parla di una reunion della band, le domande vengono fatte, le risposte sono sempre molto aleatorie, eppure le voci si rincorrono sempre più velocemente. Nonostante ciò i progetti singoli continuano ad andare avanti e così Victoria si è data al DJing e Damiano David ha pubblicato il suo primo album da solista, "Funny Little Fears", che ha conquistato centinaia di milioni di stream su Spotify, pur senza sfondare nelle classifiche Usa, ma portandolo oltre gli otto milioni di ascoltatori mensili. E anche Thomas Raggi ha fatto il suo passo. Il chitarrista della band, infatti, ha pubblicato un album rock, "Masquerade", prodotto da Tom Morello con feat. di artisti come Beck, Nick Cester dei Jet, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Alex Kapranos dei Franz Ferdinand, tra gli altri. In attesa di ciò che farà il più silenzioso dei quattro, ovvero il batterista Ethan Torchio.

22 milioni al mese su Spotify, davanti a Gabry Ponte e Bocelli

Insomma, nonostante il silenzio discografico della band, la musica dei Maneskin continua a raccogliere ascolti e stream. Ventidue milioni di ascolti mensili sono tanti, considerando che alle loro spalle ci sono artisti come Gabry Ponte e Andrea Bocelli che raggiungono i 15 milioni, seguiti da artisti come Ludovico Einaudi, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, tra i non molti italiani a superare i 10 milioni (grazie, soprattutto, al loro successo oltre i confini). Non importa quanto la trap abbia avuto successo in questi ultimi anni, né quanto il ritorno di un certo pop abbia conquistato il 2025, il pop rock dei Maneskin continua a essere il traguardo. Grazie a "Beggin'" (oltre 2 miliardi di stream) e "I Wanna Be Your Slave" (1,4 miliardi di stream), ovviamente, alle carriere soliste che li tengono in vista, ma soprattutto a un fascino che ancora non si spegne.