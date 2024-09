video suggerito

“Celine Dion è tornata, stron*i”: Fedez fa ironia sulla polemica autotune e sbaglia apposta Durante un concerto in Sardegna, Fedez ha scherzato sulla stonatura causata dall’autotune e dalle polemiche che sono seguite. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez torna a scherzare sul caso autotune, ovvero sulla stonatura dovuta all'effetto vocale settato male, scatenando non poche polemiche. Lo stesso Fedez aveva già spiegato nelle sue storie su Instagram cosa fosse successo, scusandosi anche e spiegando, ironicamente, che non era Celine Dion. Il cantante è stato protagonista di una serata in Sardegna, dove era atteso per la festa patronale in onore della Beata Vergine del Rimedio, una serata che era partita con un minuto di silenzio che il cantante aveva chiesto al pubblico per ricordare il piccolo Gioele, morto poco prima a causa della tragedia che ha colpito il bambino, schiacciato e ucciso dalla porta di calcio: lo stesso cantante lo ha saputo poco prima dell'inizio del concerto, ma per motivi di ordine pubblico – vista l'affluenza di gente arrivata sul posto – si era preferito non cancellare l'evento.

La gag di Fedez sull'autotune

Sul palco, dopo i primi momenti di ricordo, il concerto è andato avanti, con Fedez che ha cantato alcuni dei suoi successi, ma quando è arrivato il momento di Sexy Shop, uno dei suoi ultimi singoli – con un pezzo che fa riferimento all'ex moglie Chiara Ferragni – il cantante ha scherzato e rivolgendosi al pubblico ha chiesto: "Secondo voi ci sarà un problema tecnico su questa canzone?". Partita la canzone, Fedez ha cantato per qualche secondo con l'autotune settato male, ripetendo lo stesso problema della volta precedente: "Era uno scherzo, adesso mettiamo l'autotune giusto e la farò comunque di merda" ha continuato il cantante che ha condiviso la storia scrivendo: "Celine Dion è tornata, stronzi. Piccola gag supersimpa. Piccolo burlone stupidino".

La polemica sulla stonatura di Fedez

Un settaggio sbagliato dell'autotune aveva portato una stonatura eccessiva che aveva scatenato le solite polemiche sull'uso dell'effetto vocale. Ma cosa era successo di preciso? In un articolo di Fanpage lo ha spiegato bene il giornalista musicale Federico Pucci:

La base della canzone (che scorre su una traccia) e il suo cantato (che scorre su un’altra traccia, dove viene “applicato” l’effetto di auto-tune) non erano nella stessa tonalità: il beat era sull’originale tonalità di La minore (o Do maggiore), mentre a sentire la registrazione live mi pare di poter dire che il programma fosse impostato un semitono più in alto (La diesis minore, o Do diesis). Il contatto tra due melodie su tonalità separate da un solo semitono crea una dissonanza evidente a tutti, anche senza preparazione musicale. basta suonare contemporaneamente due tasti “vicini” del pianoforte per sentirla. L’errore è evidente, e potrebbe essere causato da una banalissima svista, magari la rotella del “retune” (re-intona) che è stata spinta di una tacca più in là del dovuto

Fedez sulla morte del piccolo Gioele

Su Instagram, il rapper ha attaccato nuovamente la stampa, rea, a suo dire, di aver raccontato male cosa fosse successo a proposito del suo concerto andato in scena poco dopo la morte di Gioele. Fedez, infatti, ha voluto spiegare come, a differenza di quello che si era letto, fosse stato avvisato della tragedia solo poco prima di salire sul palco, che il concerto sarebbe proseguito normalmente per questioni di ordine pubblico e soprattutto che appena salito sul palco aveva chiesto al pubblico un minuto di silenzio per il bambino e la famiglia, colpita dalla tragedia. Su IG ha anche pubblicato il momento in cui lo chiedeva.

Nuova musica per Fedez

Nei giorni scorsi Fedez ha pubblicato il nuovo singolo Dicaprio, assieme al rapper Nicky Savage, un brano in cuk risponde al gossip che lo vedevano uscire con ragazze più giovani di lui. Nel ritornello, infatti, rappa: "Sono 2004, io non sono DiCaprio. Mi porti da Cracco? Io non sono DiCaprio. Dai, fammi un ritratto, io non sono DiCaprio, io non sono DiCaprio, io non sono DiCaprio" facendo riferimento all'attore americano che solitamente esce con ragazze molto più giovani di lui. IL rapper ha anche rivelato che durante le session per la canzone ha scritto "il testo più bello e importante della mia carriera sino a ora. Oggi come ieri la scrittura e la musica sono da sempre state la mia salvezza".