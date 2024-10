video suggerito

Bruce Springsteen parla del tumore di sua moglie Patti Scialfa: "Sta bene, lo abbiamo scoperto in tempo" Bruce Springsteen, ospite di Good Morning America, ha parlato della diagnosi di mieloma multiplo della moglie Patti Scialfa.

Dal 2018 Patti Scialfa, moglie di Bruce Springsteen deve fare i conti con un mieloma multiplo, tumore del sangue che colpisce il sistema immunitario. La notizia della sua malattia è diventata di dominio pubblico dopo l'uscita del documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, presentato al Toronto Film Festival e disponibile dal 25 ottobre su Disney Plus. The Boss è tornato a parlare delle condizioni di salute di sua moglie nel corso di un'intervista nella trasmissione Good Morning America: "Sta bene, lo abbiamo scoperto in tempo, il che è stato importante".

Bruce Springsteen parla della malattia di sua moglie

Ospite di Good Morning America, Bruce Springsteen ha parlato del cancro che ha colpito sua moglie Patti Scialfa. Il cantante ha sottolineato come la scoperta tempestiva della malattia sia stata cruciale: "Sta bene, lo abbiamo scoperto in tempo, il che è stato importante". Non ha nascosto, però, il momento complesso che stanno attraversando: "È una malattia dura, molto faticosa".

La malattia di Patti Scialfa

La notizia che a Patti Scialfa è stato diagnosticato un mieloma multiplo è arrivata con il documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band. Nel docufilm Scialfa ha raccontato come la malattia abbia reso difficoltoso esibirsi portandola alla decisione di abbandonare i tour: "Devo stare attenta su cosa voglio fare e dove voglio andare. Ogni tanto posso andare a un concerto, cantare qualche canzone. Questa è la mia nuova normalità e l’ho accettata". Bruce Springsteen aveva aggiunto: "Non suonava nella band da molto tempo e non credo che la gente sapesse il perché". Patti Scialfa è entrata a far parte della E Street Band di Springsteen nel 1984. Lei e il Boss sono diventati marito e moglie nel 1991. Dalla loro unione sono nati ha tre figli: Evan di 34 anni, Jessica di 32 anni e Sam di 30 anni.