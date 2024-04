Bruce Springsteen firma a una piccola fan la giustificazione per l’assenza a scuola Bruce Springesteen ha firmato la giustificazione per l’assenza a scuola a una fan di 11 anni durante un concerto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Durante uno dei suoi concerti, Bruce Springsteen ha aiutato una sua piccolo fan con la giustificazione per l'assenza a scuola. A San Francisco, durante la domenica di Pasqua, infatti, il Boss si è esibito in uno dei suoi classici concerti della lunghezza di tre ore, di quelli che rendono difficile tornare a casa chi abita lontano. E così una giovane fan di 11 anni, Genevieve, ha mostrato un cartellone con la scritta: "evo saltare scuola, mi firmi la giustificazione?". Come noto, i concerti del Boss sono pieni di cartelli con richieste, apprezzamenti, frasi d'amore per quello che è un vro e proprio rito con dei suoi punti fermi, su certe canzoni.

Springsteen, quindi, ha intercettato questo cartellone e non ci ha pensato un attimo, scendendo verso la ragazza e firmandole la giustificazione. Una delle fan storiche di Springsteen ha ripreso l'intero momento, co e riposta anche il san Francisco Chronicle che ha raccontato che Karen Pitcher Scovell era vicino alla fan quando questa ha alzato il cartellone e il Boss se n'è accorto, si è avvicinato a lei e le ha firmato la nota: "Essere così vicino alla grandezza era più di quanto mi aspettassi", ha scritto Scovell nella didascalia del post. "Bruce si è inginocchiato direttamente di fronte a me per firmare una scusa scolastica per la bambina dietro di me…".

Non è la prima volta che succede, è capitato altre volte che il cantante firmasse assenze a scuola. nel 2016 il padre di un fan a cui Soringsteen firmo la giustificazione per l'assenza, disse: "Mio figlio ha detto: ‘Bruce, firmeresti la mia nota di assenza?' e lui si è illuminato. È stato affettuoso con Michael non appena l'ha visto. Gli ha detto: "Devo leggerlo prima, è così che ho avuto problemi con il mio primo contratto", poi: "Spero che tu non finisca nei guai". Mio figlio ne è rimasto molto colpito. È stata un’esperienza davvero bella”.