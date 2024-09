video suggerito

Book Pride 2024: le date, il programma e gli ospiti dell’evento a Genova dedicato all’editoria Dal 4 al 6 ottobre si terrà il Book Pride di Genova: la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente. L’evento sarà gratuito e ospiterà oltre 100 case editrici in un programma di eventi ricchissimo, con seminari di scrittori italiani e internazionali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il Book Pride, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente arrivata alla sua VI edizione, promossa dall’Associazione Degli Editori Indipendenti in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria. Tre giorni, dal 4 al 6 ottobre 2024, con oltre 100 case editrici presenti e un programma di 180 appuntamenti tutti gratuiti nelle biblioteche, librerie, centri culturali cittadini e nel Palazzo Ducale di Genova. Anche quest’anno, oltre al programma ricco di eventi e seminari con molti scrittori italiani e internazionali a fare da relatori, le case editrici potranno esporre i propri scrittori. Inoltre, dopo il successo della scorsa edizione, torna anche il Book Prize: un premio nato dalla collaborazione tra Palazzo Ducale Book Pride che verrà assegnato a un personaggio pubblico che ha dato visibilità alla cultura e al mondo dei libri attraverso il suo lavoro.

Il programma del Book Pride: le date e gli ospiti

Il programma molto fitto del Book Pride 2024 punta a coinvolgere l’intero centro storico attraverso reading, proiezioni, passeggiate nei luoghi principali della città. Un palinsesto ricco che punta ad abbattere gli stereotipi e affrontare i temi della pace, la questione di genere, l’emergenza climatica, la libertà sessuale, la censura, l’intelligenza artificiale e molti altri. Il tema principale di questa edizione, spiegato dalla Presidente del Book Pride Isabella Ferretto, sarà “Cosa vogliamo”. “In tempi disordinati, chiedersi Cosa Vogliamo ha anche il senso di trovare un senso, un significato e una strada per un futuro più a nostra misura. La letteratura gioca un ruolo importante in questa ricerca, lascia spazio alle istanze e all’immaginazione di un futuro possibile, che superi la violenza e disumanità delle azioni dell’uomo sull’uomo e che continui a fornire tutela al più fragile”, ha spiegato Ferretto. Tra i principali ospiti ci sono Luciana Castellina, Michele Masneri, Ida Travi, Saif Raja, Pippo Civati, Emilio Cozzi, Francesca Pellas, Isabella Labate, Maurizio Carucci, frontman del gruppo musicale Ex Otago, ma anche nomi internazionali come Antoine Volodine o James Montague.

Quest’anno debutta inoltre una nuova sezione: Genova Book Sport con molti appuntamenti legati a questo mondo. Tra gli ospiti tante donne dello sport come l’alpinista Anna Torretta, l’ex calciatrice Maura Fabbri e l’ex martellista Silvia Salis che ci porterà dal K2 alle Olimpiadi. Oltre a loro saranno affrontati anche altri temi dello sport dall’automobilismo al rugby e molto altro. Oltre ai precedenti, saranno previsti anche 30 appuntamenti con le scuole che coinvolgeranno circa 1400 studenti.

Gli espositori presenti a Genova 2024

Saranno oltre 100 gli espositori di questa VI edizione. Case editrici di tutta Italia che esporranno le opere degli scrittori che rappresentano. Tutto l’evento si svolge intorno a grandi temi di attualità come i femminismi, l’intelligenza artificiale e l’etica, l’analisi della radice culturale delle destre europee, e molto altro.

Leggi anche Pagamento pensioni di ottobre 2024, le date in calendario di Poste Italiane e ultime novità

L’ingresso del Book Pride è gratuito: nessun biglietto per partecipare

L’evento del Book Pride non prevede l’acquisto di biglietti, la partecipazione sarà infatti interamente gratuita. La Fiera si terrà dal 4 al 6 ottobre con apertura dalle 10 alle 20 per tutti e tre i giorni. Oltre che con la partecipazione effettiva, l’evento è consultabile anche online: su TikTok, Instagram e Facebook saranno infatti proposti contenuti speciali.