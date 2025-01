Bob Dylan si iscrive a TikTok che tra pochi giorni potrebbe scomparire negli USA

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Bob Dylan, via Getty e TikTok

A quattro giorni dalla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti D'America sul ban di TikTok dal paese, Bob Dylan ha deciso di iscriversi alla piattaforma. Il cantante 83enne ha anche pubblicato il suo primo video, una raccolta di immagini del passato con in sottofondo le note di Like A Rolling Stone e nella didascalia si legge: "Esplora il mondo di Bob Dylan, ora su TikTok". Il video, che ha quasi superato il milione di visualizzazioni, è stato commentato da molti utenti con un riferimento al prossimo ban dagli Stati Uniti dell'applicazione, scrivendo: "Questa scelta è così da Bob Dylan, si è iscritto a TikTok quando sta per chiudere" o "Bob, TikTok sta suonando alle porte del paradiso" (facendo riferimento a Knocking On Heavens Door). Nel frattempo, il prossimo 23 gennaio uscirà nelle sale italiane A Complete Unkonwn, il biopic sulla vita di Bob Dylan diretto da James Mangold e basato sulla biografia Dylan Goes Electric! di Elijah Wald. Il ruolo di Bob Dylan viene interpretato da Timothée Chalamet.

Perché Bob Dylan era presente su TikTok prima della sua iscrizione e cosa c'entra il #bobdylancore

E pensare che solo nel 2023, anche non essendo presente nella forma sulla piattaforma da utente, era nato il trend #bobdylancore. Il tutto si rifà a una delle fotografie più emblematiche del cantante, scattata dal fotografo Don Hunstein nel 1963. Stiamo parlando della foto che ritrae Dylan insieme a Suze Rotolo, compagna dell'epoca nella Jones Street, che vedeva i due difendersi dal gelo abbracciati. La foto divenne anche la copertina della biografia di Rotolo dal titolo A Freewheelin' Time, con Dylan totalmente ricurvo nelle spalle con una leggera giacca marrone che lo dovrebbe coprire dalla neve, e le mani sepolte nelle tasche. Con il trend #bobdylancore, molti creator hanno cercato di riprodurre in video la camminata di Dylan, ricurvi in giacche sottili, mentre guardano pensierosi a terra. In sottofondo, il brano del 1962 Don't Think Twice, It’ All Right.

Il 23 gennaio esce il biopic su Dylan: il protagonista è Timothée Chalamet

Il prossimo 23 gennaio, dopo la prèmiere tenutasi a Londra, uscirà nelle sale italiane A Complete Unkown, il biopic sulla vita di Bob Dylan, diretto da James Mangold. Nel film, il ruolo del protagonista è stato affidato all'attore Timothée Chalamet, accompagnato da Monica Barbaro nei panni di John Baez, Elle Fanning che interpreta Sylvie Russo ed Edward Norton immedesimato nel cantautore Pete Seeger.

Il ban di TikTok negli Stati Uniti: la decisione il prossimo 19 gennaio

Nel frattempo, bisognerà attendere solo qualche giorno, il prossimo 19 gennaio, per capire finalmente se l'applicazione verrà tolta dal mercato negli Stati Uniti. Come riportato dalle parole del nuovo presidente degli Stati Uniti D'America Donald Trump al Washington Post, la decisione sarebbe quella di trovare una soluzione sulla privacy dei dati in conformità con Bytedance, la società che gestisce TikTok.