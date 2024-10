Billie Eilish sta al gioco del “meow”, l’artista canta al suo concerto miagolando

video suggerito

A cura di Elena Betti

Billie Eilish (Getty Images)

Se siete stati recentemente a dei concerti di Billie Eilish, o se vi sono capitati dei video a riguardo, avrete notato qualcosa di strano. I fan, infatti, hanno cantato una versione remixata della canzone What Was I Made For, brano vincitore di un Oscar diventato iconico per la sua presenza nel film Barbie. Invece di cantare l’inizio del pezzo usando le parole reali del brano (I used to float, now I just fall down), i fan hanno iniziato a cantare una serie di "meow meow" cogliendo la cantante un po’ di sorpresa. Un ruolo che si è però poi invertito dato che in un concerto che Eilish ha fatto pochi giorni fa è stata lei stessa a far partire una base in cui miagolava. Il perché di tutto questo, come quasi sempre ormai, è da ricondurre a un trend di TikTok.

Il suono andato virale su TikTok

Qualche mese fa su TikTok è comparsa una “versione miagolante” della canzone What Was I Made For di Billie Eilish. Un suono creato con l’intelligenza artificiale che è andato virale e che ora conta più di 1 milione di video. Il suono ha iniziato ad essere associato a video in cui si riprendevano gatti o bambini con volti visibilmente malinconici o sconvolti, con risultati tragicomici. Se sono oltre 1 milione i video pubblicati con quel suono, immaginate quanta utenti possa aver raggiunto. La dimostrazione di questo fenomeno è arrivata proprio durante gli ultimi concerti di Eilish, quando alcuni dei presenti hanno sostituito le parole originali del brano con il miagolio. Questa inoltre non è l’unica canzone che è stata remixata con l’ormai famoso miagolio, un trattamento simile è stato riservato anche a Diamonds di Rihanna e Unstoppable di Sia.

Le polemiche

Se lì per lì sentire miagolare gran parte della platea può aver fatto sorridere tutti quelli che si sono imbattuti nel trend, non sono mancate anche le polemiche. Su Reddit un fan ha scritto: “È divertente da guardare su TikTok certo, ma se spendessi più 200 dollari per un biglietto e qualcuno miagolasse accanto a me mi arrabbierei”. Le critiche ai fan miagolanti sono legate anche alla profondità della canzone in questione. What Was I Made For è infatti un pezzo molto emotivo e serio e diversi fan della cantante hanno ritenuto irrispettoso non solo il miagolare in sé, ma anche il fatto che abbia sovrastato le parole cantate da Eilish.

La risposta miagolante di Billie Eilish

La prima volta che l’episodio si è verificato Eilish, sicuramente colta di sorpresa, ha continuato a cantare facendo finta di nulla. Al concerto successivo è stata però lei a sorprendere i fan. Billie Eilish si è arresa alla massa e ha deciso lei di mettersi a miagolare. Seduta al centro del palco a gambe incrociate, come tutte le volte che performa What Was I Made For, con un’aura di serietà intorno a lei, Eilish ha iniziato a cantare "meow meow meow meow". Sotto al palco si è scatenato il pubblico sorpreso dalla scelta di Eilish di stare talmente al gioco al punto da rinunciare alla profondità del suo pezzo. “Mi immagino che Billie abbia pensato ‘Ok, abbiamo una canzone seria in arrivo. So che a voi ragazzi piace miagolare, quindi facciamo una strofa con il miagolio e poi lasciatemi cantare la canzone come al solito’”, ha scritto un utente su Reddit. Il video del miagolio tra l’apparente imbarazzo di Eilish e le urla dei fan, è andato subito virale.