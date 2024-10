video suggerito

Billie Eilish pronta per una svolta, per lei primo tour senza il fratello Finneas: “Ormai è adulta” Billie Eilish non ha mai affrontato un tour senza il fratello Finneas, anche lui cantautore e produttore, ora però lui ha annunciato che parteciperà solo a poche date del nuovo tour della sorella: “Ormai è adulta”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Finneas O'Connell e Billie Eilish (Getty Images)

Non c’è mai stata Billie Eilish senza Finneas O’Connell, ma ora le cose cambieranno. Billie Eilish è pronta ad affrontare il suo primo tour da sola, senza il fratello. Il motivo non nasconde screzi o polemiche familiari, anzi, porta con sé tutto l’affetto che c’è tra i fratelli e la tenerezza del maggiore che vuole proteggere la minore. O’Connell, quattro anni più grande di Eilish, si è semplicemente reso conto che la sorella è cresciuta e può cavarsela da sola. Un pensiero che potrebbe farci sorridere, forse perché vediamo Billie Eilish come una delle cantanti di maggior successo di questi tempi, è che il fatto che abbia iniziato la sua grandiosa carriera da molto giovane – 16 anni – ce la fa percepire come sicuramente in grado di affrontare un tour da sola facendo quello che sa fare meglio, cantare. A riportarci con i piedi per terra, ricordandoci che prima di essere la Billie Eilish cantante è una persona come tutti, è l’affetto del fratello che l’ha accompagnata in tutti i suoi tour. C’è però da dire che oltre ad essere il fratello, Finneas O’Connell è anche cantautore e produttore e che molti dei successi di Eilish sono stati scritti insieme a lui, tra questi, proprio i dieci brani dell’album che la cantante performerà nel nuovo tour.

"Billie è adulta ormai"

Billie Eilish ha appena iniziato il suo Hit Me Hard and Soft Tour in Canada senza la presenza del fratello Finneas. Una scelta che è arrivata da entrambi e che O’Connell ha raccontato a Vogue. “Quando aveva 16 o 17 anni sentivo di dover essere sempre presente durante i suoi show, ma ora è diventata indipendente”, ha spiegato. Il fratello parteciperà comunque ad alcune date del tour e in realtà il suo spirito sarà sempre presente considerando che l’album che dà il nome al tour è stato scritto a quattro mani dai due fratelli insieme e O’Connell’ l’ha prodotto. Un album che segna una nuova maturità di Eilish sia da un punto di vista personale, abbandonando in parte l’adolescente piena di insicurezze e lasciando spazio alla sé adulta, ma anche musicale con la sperimentazione di nuove sonorità. Se quindi la scelta di Finneas O’Connell è dettata dalla volontà di lasciare spazio alla sorella che “ormai è diventata adulta”, il 27enne ha appena pubblicato il suo album For Cryin’ Out Loud e da febbraio inizierà il suo primo tour solista.

L’ultima esibizione dei due fratelli

Billie EIlish e il fratello Finneas ci hanno regalato l’ultima esibizione di coppia abbastanza recentemente. La cantante, accompagnata dal fratello, si è infatti esibita alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi ad agosto, nella celebrazione di Los Angeles, dove si terranno i prossimi Giochi. Dalla capitale francese la festa si è infatti spostata alla città americana, dove si sono esibiti diversi artisti statunitensi. Tra questi anche i fratelli O’Connell che hanno incantato il pubblico con una performance che aveva come sfondo l’oceano mentre i due cantavano The Greatest e Birds of a Feather, brano contenuto proprio nell’album Hit Me Hard and Soft.

La famiglia O'Connell (Getty Images)

L'appoggio della famiglia O’Connell

La famiglia di Billie Eilish è sempre stata presente per la cantante. A partire dal fratello Finneas, vero e proprio collaboratore sia nella scrittura dei brani che nella produzione, anche i genitori Maggie Baird e Patrick O’Connell hanno accopagnato la carriera della cantante. Solo pochi giorni fa la madre è stata nominata dalla rivista Glamour donna dell’anno insieme alle madri di Beyoncé, Selena Gomez e Travis Kelce. In quell’occasione la donna ha raccontato di come tutt’ora si occupi di alcuni aspetti organizzativi della vita di Billie Eilish e ha condiviso le sue preoccupazioni quando la figlia ha scelto di intraprendere la carriera da cantante. Quello dello spettacolo è infatti un mondo che spaventava Maggie anche perché in parte lo aveva frequentato interpretando piccole parti da attrice, tra cui una piccola scena nella serie degli anni ’90 Friends per la quale temeva che avrebbero inquadrato Billie come nepo-baby, senza sapere che la donna aveva accettato quel ruolo solo per riuscire a pagare l’assicurazione sanitaria.