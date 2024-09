video suggerito

Biglietti per i concerti di Cesare Cremonini 2025: prezzi e dove acquistarli Lunedì 23 settembre Cesare Cremonini ha annunciato il suo nuovo tour negli stadi per il 2025: CREMONINI LIVE25. Dieci date tra giugno e luglio 2025, data zero l'8 giugno a Lignano Sabbiadoro, poi Milano, Bologna, Roma e molte altre. Biglietti disponibili con la presale di Amex su Ticketmaster da oggi, 24 settembre, su My Live Nation dal 26 e in vendita generale dal 27 settembre.

A cura di Elena Betti

Cesare Cremonini

A due anni dall’ultimo tour, Cesare Cremonini torna in tour con il CREMONINI LIVE25. Il nuovo tour in giro per i principali stadi italiani che si terrà tra giugno e luglio 2025. Nuovo tour e nuovo album, di cui il cantante ha già fatto uscire il primo singolo Ora che non ho più te. Dieci date che animeranno gli stadi italiani. L’inizio del tour sarà l’8 giugno a Lignano Sabbiadoro, per. Poi proseguire a Milano il 15, poi all’amata Bologna di Cremonini spetteranno due date, il 19 e il 20 giugno. Il tour prosegue poi verso il sud con Napoli, Messina e Bari, per poi risalire a Padova e Torino e terminare il 17 luglio a Roma. Le vendite dei biglietti iniziano oggi alle 10.00 con la presale di Amex in esclusiva su Ticketmaster. Segue poi la prevendita di My Live Nation di giovedì 26 e la vendita generale venerdì 27 alle 11.

Dove acquistare i biglietti per i concerti di Cesare Cremonini

La vendita dei biglietti dell'attesissimo tour di Cesare Cremonini comincia oggi, 24 settembre, con solo uno slot di prevendita, quello di Amex in esclusiva su Ticketmaster alle 10.00, per accedere alla vendita è necessario avere un account Ticketmaster. Dopo quella di oggi ci sarà poi un'altra presale, questa volta offerta dal sito di My Live Nation – previa registrazione – sempre dalle 10.00 ma di giovedì 26 giugno. La vendita generale inizierà invece il giorno successivo, venerdì 27 giugno, alle 11 di mattina.

Amex Pre-sale in esclusiva su Ticketmaster da martedì 24 settembre 2024 alle ore 10.00

in esclusiva su Ticketmaster da martedì 24 settembre 2024 alle ore 10.00 My Live Nation Pre-sale in esclusiva su Ticketmaster da giovedì 26 settembre 2024 alle ore 10:00

in esclusiva su Ticketmaster da giovedì 26 settembre 2024 alle ore 10:00 Vendita generale su Ticketmaster da venerdì 27 settembre 2024 alle ore 11.00

Cesare Cremonini, quanto costano i biglietti per il Tour 2025

I prezzi dei biglietti sono consultabili a questa mattina alle 10 grazie alla prima presale di Amex, su Ticketmaster. Le fasce di prezzo vanno in base al settore scelto e al tipo di biglietto selezionato – cartaceo o digitale – che, se cartaceo, avrà delle spese extra di spedizione. Di seguito i prezzi per ogni settore di tutte le dieci tappe del tour.

Lignano Sabbiadoro 08/06/2025

Data zero allo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, ecco i prezzi:

Il prato gold ha il costo di 80,50 euro, mentre il prato di 69 euro. Primo settore numerato a 86,25 euro, il secondo settore numerato ha invece il costo di 69 euro e il terzo settore numerato di 59,80 euro. In questa data è disponibile un solo pacchetto VIP con l'entrata anticipata nel prato gold a 200,50 euro. oltre all'ingresso anticipato è previsto un gadget esclusivo per gli acquirenti del biglietto.

Prato G0ld : 80,50 euro

: 80,50 euro Prato : 69 euro

: 69 euro Primo settore numerato : 86,25 euro

: 86,25 euro Secondo settore numerato : 69 euro

: 69 euro Terzo settore numerato : 59,80 euro

: 59,80 euro VIP Pack Early Entry – Prato Gold: 200,50 euro

Milano 15/06/2025

Cremonini si esibirà allo Stadio San Siro di Milano il 15 giugno. Anche in questo caso il prato gold costa 80,50 euro e il prato 69 euro. Primo settore numerato a 86,25 euro, primo settore numerato capofila a 92 euro, secondo settore numerato a 80,50 euro, secondo settore numerato capofila a 86,25 euro. Il terzo settore numerato costa 69 euro, il terzo numerato capofila a 74,75 euro. Il quarto settore numerato ha il prezzo di 63,25 euro, quarto settore numerato capofila 69 euro, il quinto settore numerato ha il costo di 52,90 euro, quinto settore numerato capofila 58,65 euro. Il VIP package di Milano costa 200,50 euro e prevede l'ingresso al prato gold anticipato e un gadget. Disponibile anche il VIP package Lounge Hospitality nel primo settore numerato a 286,25 euro che prevede un biglietto in tribuna numerata PL1, l'accesso alla pre-show Lounge con musica, open bar e dinner buffet e un gadget esclusivo.

Bologna, 19/06/2025 e 20/06/2025

Cremonini arriverà nella sua Bologna allo Stadio Dall'Ara il 19 e 20 giugno 2025 e i prezzi per entrambe le date sono ovviamente gli stessi. Nello specifico il prato gold costa 80,50 euro e il prato 69 euro come per le altre date. Il primo settore numerato ha il costo di 86,25 euro, il secondo settore numerato 74,75 euro, il terzo settore numerato 69 euro e, infine, il quarto settore numerato a 59,80 euro. Anche in questo caso è previsto un solo VIP Package a 200,50 euro che consente l'accesso anticipato al prato gold e un gadget esclusivo.

Napoli, 24/06/2025

Lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli vedrà l'esibizione di Cremonini il 24 giugno. In questa data il prato gold ha il prezzo di 74,75 euro e il prato di 63,25 euro. Primo settore numerato acquistabile a 80,50 euro, secondo settore numerato 74,75 euro, terzo settore numerato a 69 euro così come il terzo settore laterale. Il quarto settore numerato ha invece il costo di 63,25 euro e il quinto settore numerato 57,50 euro. VIP Package per il prato gold, anche in questo caso con entrata anticipata e gadget esclusivo a 194,75 euro.

Messina, 28/06/2025

L'ultima data di giugno è quella del 28 a Messina. Il prato gold nello Stadio San Filippo ha il prezzo di 80,50 euro, mentre il prato 69 euro. Primo settore numerato a 92 euro, secondo settore numerato a 86,25 euro, terzo settore numerato a 80,50 euro, quarto settore numerato a 69 euro, quinto settore numerato a 57,50 euro e sesto settore non numerato a 51,75 euro. Il VIP Package è sempre proposto a 200,50 euro con accesso a prato gold anticipato e gadget esclusivo.

Bari, 03/07/2025

Prima tappa di luglio allo Stadio San Nicola di Bari il 3. Prezzi perfettamente in linea con le altre tappe che prevedono il prato gold a 80,50 euro e il prato a 69 euro. Il primo settore numerato è prezzato 86,25 euro, il secondo settore numerato 74,75 euro, il terzo settore numerato 71,30 euro, il quarto settore numerato 64,40 euro e il quinto settore non numerato 57,50 euro. Solito VIP Package con gadget e accesso anticipato al prato gold a 200,50 euro.

Padova, 08/07/2025

Lo Stadio Euganeo di Padova conquista l'ennesimo grande concerto dopo gli Imagine Dragons. Anche in questo caso, per il concerto dell'8 luglio, i prezzi sono quasi uguali alle altre date. Il prato gold ha il costo di 80,50 euro, prato di 69 euro, mentre il primo settore a 92 euro. Segue il secondo settore numerato a 80,50 euro, il terzo settore numerato a 71,30 euro, il. quarto settore numerato a 63,25 euro e il quinto settore non numerato a 57,50 euro. Un solo VIP Package che con 200,50 euro offre l'ingresso anticipato al prato gold e un gadget esclusivo.

Torino, 12/07/2025

Penultima tappa del tour, il 12 luglio, quella allo Stadio Olimpico di Torino. Qui il prato gold ha il costo di 80,50 euro e il prato di 62,25 euro. Il primo settore numerato aisle ha il prezzo di 92 euro, mentre il primo settore numerato di 86,25 euro, così come il secondo settore numerato aisle, mentre il secondo settore numerato costa 80,50 euro. Il secondo settore numerato offre anche l'opzione visione limitata sempre a 80,50 e8r0. Segue il terzo settore numerato aisle a 69 euro e il terzo settore numerato a 63,25 euro. Il pacchetto VIP è proposto a 200,50 euro con gadget ed entrata anticipata nel prato gold.

Roma, 17/07/2025, Stadio Olimpico

Chiude il tour la data allo Stato Olimpico di Roma il 17 luglio. In questo caso il prato gold è previsto a 74,75 euro e il prato a 63,25 euro. Primo settore numerato acquistabile per 86,25 euro, secondo settore numerato aisle a 80,50 euro e secondo settore numerato a 74,75 euro. Anche il terzo settore numerato aisle ha il costo di 74,75 euro, mentre il terzo settore numerato di 69 euro e il quarto settore numerato di 57,50 euro. A Roma, così come Milano, sono previsti due pacchetti VIP. Il primo a 194,75 euro con accesso anticipato al prato gold e gadget esclusivo, e il secondo, il VIP PACK LOUNGE HOSPITALITY a 286,25 euro che permette l'accesso anticipato al primo settore numerato e un gadget esclusivo.