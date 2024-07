video suggerito

Beyoncé ha concesso a Kamala Harris di utilizzare il brano “Freedom” per la sua campagna elettorale Beyoncé avrebbe dato il via libera all’uso del brano Freedom per la campagna elettorale di Kamala Harris. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La campagna elettorale di Kamala Harris ha una colonna sonora: Freedom. Secondo quanto riportato dalla CNN, Beyoncé ha dato il via libera alla vicepresidente di utilizzare il brano. Il video del comizio di Harris sulle note della canzone della pop star è diventato in breve tempo virale sui social.

Il comizio di Kamala Harris sulle note di Freedom di Beyoncé

Poco prima del comizio ufficiale di Kamala Harris, Beyoncé ha concesso alla vicepresidente di utilizzare il brano Freedom durante la campagna elettorale. Nonostante la cantante sia nota per avere rigide linee guida sulla concessione della propria musica, in questo caso i tempi di approvazione si sarebbero drasticamente ridotti, permettendo ad Harris di fare il suo arrivo sulle note di "Won't let my freedom rot in hell / Hey! I'ma keep running / ‘Cause a winner don’t quit on themselves". Il video, in breve tempo, ha fatto il giro del web. Nel 2013 Beyoncé cantò l'inno nazionale in occasione dell'insediamento alla Casa Bianca del Presidente Barack Obama, nel 2016, insieme al marito Jay Z, fece un concerto pre elettorale per Hilary Clinton mentre nel 2020 appoggiò pubblicamente Biden, incoraggiando i suoi follower ad andare votare.

Dopo l'annuncio del ritiro di Biden, Tina Knowles, la mamma di Beyoncé, ha appoggiato pubblicamente Kamala Harris. In un post pubblicato su Instagram, scriveva:

Nuova, giovane, intelligente, energica! Mettere da parte l'ego personale, il potere e la fama. Questa è la definizione di un grande leader. Grazie, Presidente Biden, per il tuo servizio e la tua leadership. Vai: Vicepresidente Kamala Harris for President! Andiamo.

Cosa rappresenta il brano Freedom

Freedom fa parte dell'album Lemonade del 2016. La canzone, che vede la partecipazione del rapper Kendrick Lamar, fu nominata ai Grammy Amards. Il brano è diventato un inno, guadagnando grande popolarità dopo le proteste per l'omicidio di George Floyd del 2020. Freedom fa riferimento al razzismo e alla schiavitù negli Stati Uniti: "Spezzo le catene da solo/Non lascerò che la mia libertà marcisca all'inferno".