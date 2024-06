video suggerito

Auguri per la Maturità 2024, frasi di buona fortuna divertenti e originali per l'inizio dell'esame di Stato Domani, mercoledì 19 giugno 2024, comincia l'esame di maturità 2024, con la prima prova: il classico tema di italiano. Abbiamo raccolto le frasi di auguri e buona fortuna più originali, divertenti e simpatiche per gli studenti.

A cura di Vincenzo Nasto

Maturità 2024, foto di repertorio

Domani, mercoledì 19 giugno 2024, circa 526.317 studenti, saranno impegnati con la prima prova scritta della maturità, il classico tema di italiano che dà il via agli esami di Stato. Per uno degli appuntamenti più importanti per i maturandi, la prova che apre il capitolo conclusivo d'accesso al diploma, abbiamo raccolto le frasi di auguri e buona fortuna più originali, divertenti e simpatiche per gli studenti. Un modo per augurare in bocca al lupo e stemperare la tensione anche dei più incerti. Ecco alcune delle frasi più incoraggianti per l'esame di maturità 2024.

L’ottanta per cento di un esame si basa sull’unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell’unico libro che non hai letto. (Arthur Bloch)

Ah, che bella cosa è saper qualcosa. (Molière)

Gli esami non finiscono mai. (Eduardo De Filippo)

Gli esami finali sono eventi simili alla morte. (Richard Gordon)

Non ho passato il mio esame in diverse occasioni. I miei amici, invece, sì. Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft. Io invece ne sono il proprietario. (Bill Gates)

Maturità 2024, foto di repertorio

La vita è un'attesa tra un esame e un altro. (Sergio Leone)

Maturare è scoprire l'altra faccia delle cose. (Nicolás Gómez Dávila)

Maturare non vuol dire rinunciare alle nostre aspirazioni, ma accettare che il mondo non è obbligato a soddisfarle. (Nicolás Gómez Dávila)

È maturo solo chi si ritiene immaturo, perché solo chi si ritiene immaturo cerca di colmare le sue lacune. (Mario Canciani)

Comincia da dove sei, usa quello che hai, fai quello che puoi. (Arthur Ashe)

Maturità 2024, foto di repertorio

Notte prima degli esami, notte di polizia

Certo, qualcuno te lo sei portato via

Notte di mamme e di papà col biberon in mano

Notte di nonne alla finestra

Ma questa notte è ancora nostra

Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni

Notte di sogni, di coppe e di campioni (Notte prima degli esami di Antonello Venditti)

non abbiamo bisogno di controllo del pensiero

Niente sarcasmo oscuro in classe

Insegnanti lasciate in pace i ragazzi.

hey insegnanti, lasciate in pace quei ragazzi! (Another Brick in the Wall dei Pink Floyd)