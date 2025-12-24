video suggerito
Auguri di Buona Vigilia di Natale 2025, le migliori frasi da inviare il 24 dicembre
Oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, si celebra la Vigilia di Natale 2025. Qui puoi trovare alcune delle frasi di auguri più belle da dedicare ad amici e famiglia.
A cura di Vincenzo Nasto
Oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, si celebra la Vigilia di Natale 2025. Si tratta del preludio alla nascità di Gesù Cristo, una ricorrenza che unisce credenti e non credenti. È un'occasione per riunirsi anche in famiglia, dedicando pensieri d'affetto ai propri cari. Qui sotto puoi trovare alcune delle frasi più belle da dedicare ad amici e famiglia per la vigilia di Natale 2025, da Bess Streeter Aldrich fino a Padre Pio.
Vigilia di Natale 2025, le migliori frasi d'auguri il 24 dicembre per amici e parenti
- A Natale tutte le strade conducono a casa. (Marjorie Holmes)
- È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere. (Jostein Gaarder)
- Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino, sono tutti alti 10 metri. (Larry Wilde)
- Che cos'è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. (Agnes M. Pharo)
- Colui che non ha il Natale nel cuore non lo troverà mai sotto un albero. (Roy L. Smith)
- La vigilia di Natale è stata una notte di canzoni, che si avvolgeva intorno a te come uno scialle. (Bess Streeter Aldrich)
- Viene ogni anno e verrà sempre. E con il Natale vengono i ricordi e le usanze. Quei ricordi quotidiani umili a cui tutte le madri si aggrappano, come la Vergine Maria, negli angoli segreti del loro cuore. (Marjorie Holmes)
- Era la notte prima di Natale, quando in tutta la casa, non una creatura si muoveva, nemmeno un topo. (Clement Clarke Moore)
- Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente. (Padre Pio)
- Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più morbido e più bello. (Norman Vincent Peale)
Le frasi più divertenti da inviare la Vigilia di Natale 2025: gli auguri originali
- Le tre fasi della vita di un uomo: credere a Babbo Natale; non credere a Babbo Natale; diventare Babbo Natale. (Bob Phillips)
- Babbo Natale ha l’idea giusta: andare a visitare la gente solo una volta all’anno. (Victor Borge)
- A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. (Charles M. Schulz)
- Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mamma mi portò a vederlo ai grandi magazzini e lui mi chiese l'autografo. (Shirley Temple)
- Il Natale è quel periodo dell'anno in cui compriamo cose che non ci servono, con soldi che non abbiamo, per fare regali a persone che non ci piacciono. (Alexander Woollcott)
- Non c’è nulla di più triste che svegliarsi la mattina di Natale e non essere un bambino. (Erma Bombeck)
- Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller)
- A Natale si gioca molto a carte, specialmente con quelle di credito.
- Mentalmente sono pronto per il Natale, ma è il mio fegato che ha paura.
- La Vigilia di Natale è quel momento magico in cui realizzi di aver dimenticato di comprare il regalo per l'unica persona che te ne ha appena consegnato uno.
