Ariana Grande si prende una pausa: i commenti sul peso e l’eccessiva attenzione mediatica l’hanno fatta fermare

Ariana Grande ha deciso di prendersi una pausa dalle scene pubbliche per via dell’incessante attenzione mediatica nei suoi confronti. La cantante terminerà il suo tour a settembre e poi si allontanerà temporaneamente dedicandosi alla sua salute.

Per i personaggi pubblici la costante attenzione mediatica e gli incessanti commenti sui social possono diventare un peso difficile da sopportare. Giudizi non richiesti sul proprio aspetto fisico, sulla vita sentimentale e sulla salute possono generare la voglia di scappare e prendersi una pausa da tutto e tutti. È quanto successo ad Ariana Grande, che ha annunciato di volersi allontanare dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche.

A pochi giorni dall'uscita del suo ottavo album e nel pieno della sua carriera, la popstar 33enne ha deciso di mettere al primo posto la sua salute e di prendersi una pausa dalla scena pubblica. Concluderà il suo Eternal Sunshie Tour il prossimo 1 settembre a Londra e da allora scomparire dai riflettori per un po'. La scelta comporta l'annullamento anche di tutti gli altri impegni lavorativi previsti nei prossimi anni, come il musical Sunday in the Park With George con Jonathan Bailey a Londra in scena il prossimo anno, che avrebbe dovuto segnare il suo debutto nel West End.

La decisione di Ariana Grande non arriva in modo del tutto inaspettato, visto che già negli scorsi mesi aveva lasciato intendere che la carriera avesse preso il sopravvento sul resto e che il tour sarebbe stato il suo "saluto al pubblico". Fin agli esordi la popstar è sempre stata al centro dell'attenzione mediatica, ma la situazione ha iniziato a diventare insostenibile quando l'aspetto fisico è passato in primo piano rispetto alla musica. Sui social migliaia di commenti sottolineavano come fosse "troppo magra" e si chiedevano se fosse in salute.

In particolare, dopo l'uscita del videoclip di Petal, la situazione è degenerata tanto da spingerla a intervenire ancora una volta, invitando i milioni di persone che la seguono a non trarre conclusioni sull'aspetto di una persona solo basandosi su alcune immagini o video. Un messaggio che la cantante ha particolarmente a cuore e che ribadisce anche in un passaggio del celebre brano Yes, And?, in cui canta: "Non commentare il mio corpo, non replicare / I tuoi affari sono tuoi e i miei sono miei".

Annullare impegni già scritti e rinunciare al debutto a teatro non è una decisione presa alla leggera, ma la dimostrazione di come la tutela di sé debba, a un certo punto, superare persino l'ambizione professionale. Se la musica di un artista appartiene a chi la ascolta, la sua vita e il suo corpo restano un territorio privato. Il silenzio che Ariana Grande si appresta a scegliere risponde esattamente a quella linea tracciata nei suoi testi: restituire a ciascuno i propri affari e riprendersi la propria vita.