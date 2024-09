video suggerito

Annalisa, Elodie e Rose Villain tra i protagonisti di Per la Pace, un concerto contro le guerre PER LA PACE – LIVE CONTRO LE GUERRE, al concerto solidale del 23 ottobre all’Unipol Forum di Assago a Milano si esibiranno 15 artisti, tra cui Elodie, Annalisa e Rose Villain, che saliranno sul palco per sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di promuovere la pace, il ricavato andrà in beneficienza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rose Villain, Elodie e Annalisa (Getty Images)

Il 23 ottobre l’Unipol Forum di Assago, a Milano, ospiterà il concerto solidale Per la pace – Live contro le guerre. Non solo un concerto, ma una vera opera di sensibilizzazione per far luce sempre di più sulla violenza della guerra e per combattere l’indifferenza. Il concerto punta a evidenziare come la musica possa porsi come strumento universale di solidarietà. Attraverso le loro voci i 15 artisti italiani che saliranno sul palco si faranno portavoce di questa solidarietà e dell’importanza della pace, a testimonianza del fatto che ognuno possa fare la differenza

Gli artisti sul palco di Per la pace – Live contro le guerre

Sul palco dell’Unipol Forum si esibiranno ben 15 artisti italiani che si faranno portavoce di un messaggio di pace per spiegare come ognuno di noi possa fare la differenza. Attraverso la musica verrà lanciato un messaggio di pace per combattere non solo le guerre, ma anche l'indifferenza a riguardo, pericolosa quanto gli atti violenti stessi. I 15 artisti che saliranno sul palco milanese saranno Fiorella Mannoia, Annalisa, Alessandra Amoroso, Rose Villain, Elodie, Brunori Sas, Elisa, Emma, J-AX, Madame, Francesca Michelin, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Piero Pelù e Giuliano Sangiorgi.

I biglietti per il concerto solidale

I biglietti per il concerto PER LA PACE – LIVE CONTRO LE GUERRE, sono in vendita dalle 16 di oggi – 27 settembre – su Ticketone e nei punti vendita abilitati. L'organizzazione del concerto ha dichiarato di voler rendere il concerto un vero e proprio evento solidale. Oltre a promuovere l’importantissimo messaggio di pace, l’evento si propone infatti di donare l’intera cifra raccolta in beneficienza. Al netto dei costi di produzione il ricavato verrà devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere per sostenere l’emergenza sanitaria nella striscia di Gaza.

I prezzi dei biglietti

I prezzi per assistere al concerto solidale all'Unipol Forum di Assago variano a seconda dei vari settori. Il posto Parterre in piedi ha il costo di 59 euro, il Primo Anello numerato in Tribuna Gold di 98 euro, così come quello della Tribuna Parterre numerata. Il Primo Anello numerato Cat 1 è prezzato 89 euro, mentre il Primo Anello numerato Cat 2 82 euro. Il prezzo del Secondo Anello Centrale numerato è di 69 euro, il Secondo Anello numerato Cat 1 ha il costo di 62 euro, mentre con 10 euro in meno, al prezzo di 52 euro si può acquistare il biglietto per il Secondo Anello Cat 2 e con 42 euro si accede al Secondo Anello numerato con visione limitata laterale.