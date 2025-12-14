Musica e Cultura
Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli

Annalisa annuncia il tour 2026 “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”: nuove date nei palasport, biglietti già in vendita e tappe inedite.
Durante l'ultima data del suo tour nei palazzetti Annalisa ha annunciato la seconda parte del tour "Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026". Attorniata dai suoi ballerini, la cantante si è rivolta ai suoi fan: "Non è ancora finita, è ancora tempo di sorprese, perché è l'ultima data però forse non è l'ultima l'ultima. Ci sarà, ovviamente, un capitolo due. C'è stato un capitolo 1, finisce stasera e tra un po', non tanto, ci  sarà un capitolo 2. L'anno prossimo, nel 2026, tra aprile e maggio quindi tra pochissimo". Annalisa ha promesso ai fan di Torino, dove tornerà "un'altra festa, ancora più grande di questa".

I prezzi dei biglietti del tour di Annalisa nel 2026

Il nuovo tour partirà il 23 aprile dal PalaTeknoship di Genova per chiudersi il 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, toccando anche location inedite per lei. E le prevendite aprono subito, infatti, è possibile acquistare i biglietti già da oggi domenica 14 dicembre, dalle ore 11.00 in tutti i punti di vendita abituali e online. I prezzi seguono quelli della prima parte del tour e cambiano di poco tra una data e l'altra. In generale si va dai 79 euro delle tribune laterali, scendendo ai 75 euro, poi ci saranno biglietti a 72 euro, a 65, 59 e quelli nel parterre a 49 euro, mentre per le location che lo permetteranno ce ne saranno anche a 39 euro (solitamente con visibilità limitata).

Le date dei concerti della cantante nei Palasport

Annalisa inaugurerà la nuova Arena Milano, spazio innovativo nel Quartiere Santa Giulia e per la prima volta si esibirà live a Mantova, Pesaro, Messina e al Palasport di Genova, la sua città. Lo spettacolo ripercorrerà quello appena terminato, ma con qualche innesto in più. Ecco tutte le tappe toccate dalla cantante che ha raggiunto la certificazione oro con il suo ultimo album "Ma io sono fuoco" e col singolo "Maschio" che ha superato i 30 milioni di stream su Spotify.

  • 23 aprile – Genova: Palateknoship
  • 25 aprile – Mantova: PalUnical
  • 28 aprile – Pesaro: PalaVitrifrigo
  • 30 aprile – Torino: Inalpi Arena
  • 2 maggio – Firenze: Mandela Forum
  • 4 maggio – Napoli: PalaPartenope
  • 9 maggio – Milano: Arena Milano
  • 12 maggio – Messina: PalaRescifina
  • 16 maggio – Roma: Palazzo dello Sport
