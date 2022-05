Amélie Nothomb e Mikhail Shishkin vincono il Premio Strega Europeo 2022 ex aequo È stato assegnato ex aequo a Amélie Nothomb e Mikhail Shishkin il Premio Strega Europeo 2022.

Dopo che tutti gli autori sono stati invitati al Salone del libro di Torino, è stato assegnato, al Circolo dei Lettori, il Premio Strega Europeo 2022 che è stato vinto ex aequo da Amélie Nothomb, con il romanzo Primo sangue (Voland), e Mikhail Shishkin, con il romanzo Punto di fuga (21lettere), e oltre a loro il Premio va anche alle traduttrici dei due libri Federica Di Lella e a Emanuela Bonacorsi, "segno tangibile dell’importanza che hanno le traduzioni come strumento di dialogo e di conoscenza" come si legge nella nota dello Strega.

Nothomb e Shishkin seguono la vittoria di Georgi Gospodinov, con il romanzo Cronorifugio (Voland), che vinse nel 2021. I due scrittori hanno ottenuto 6 voti ciascuno su un totale di 25 espressi dalla giuria composta come di consueto da scrittori vincitori e finalisti del Premio Strega: Silvia Avallone, Andrea Bajani, Giuseppe Catozzella, Benedetta Cibrario, Antonella Cilento, Mario Fortunato, Paolo Di Paolo, Donatella Di Pietrantonio, Claudia Durastanti, Paolo Giordano, Helena Janeczek, Nicola Lagioia, Lia Levi, Wanda Marasco, Melania Mazzucco, Daniele Mencarelli, Marco Missiroli, Matteo Nucci, Romana Petri, Valeria Parrella, Sandra Petrignani, Antonio Scurati, Elena Stancanelli, Domenico Starnone e Nadia Terranova.

La cerimonia di premiazione si è svolta al Circolo dei Lettori di Torino Elin Cullhed, Euforia (Mondadori), tradotto da Monica Corbetta, Sara Mesa, con Un amore (La Nuova Frontiera), tradotto da Elisa Tramontin, Megan Nolan, con Atti di sottomissione (NN Editore), tradotto da Tiziana Lo Porto. Pochi giorni Antonia Murgo, autrice di Miss Dicembre e il Clan di luna (Bompiani) aveva vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, categoria migliore libro d’esordio 2022. Resta da conoscere adesso il vincitore del Premio Strega 2022: la cinquina sarà svelata il prossimo 8 giugno, mentre giovedì 7 luglio è in programma la finalissima.