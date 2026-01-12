Ai Golden Globe 2026 vince Golden, la canzone di KPop Demon Hunters: testo, traduzione e significato
La canzone che fa da colonna sonora al film d'animazione "KPop Demon Hunters" su Netflix, "Golden", è stata premiata ai Golden Globe come Best Original Song. Il brano è interpretato dal trio HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI), prodotto da Ian Eisendrath, John Nathaniel, IDO, 24 e TEDDY, ha una nuova versione, la "Glowin version" che è inclusa in un bundle che raccoglie anche le precedenti versioni della canzone. La canzone ha ottenuto un successo enorme e oggi conta oltre 1,2 miliardi di stream su Spotify, portando la colonna sonora del film a conquistare la certificazione d'oro (attualmente è trentaduesima nella Top50 italiana di Spotify). "Golden" è stata la canzone più ascoltata in streaming a livello globale nel 2025, raggiungendo anche il miliardo di visualizzazioni su YouTube e girando alcuni dei programmi più importanti, come il Late Show di Jimmy Fallon. La canzone è interpretata dal vivo dalla cantautrice K-Pop EJAE che canta come Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna che canta come Mira e la cantante coreanoamericana REI AMI che canta come Zoey.
Il testo di Golden
I was a ghost, I was alone
어두워진 앞길속에 (Hah)
Given the throne, I didn't know how to believe (Hah)
I was the queen that I'm meant to be (Ah)
I lived two lives, tried to play both sides (Oh)
But I couldn't find my own place (Oh)
Called a problem child ‘cause I got too wild
But now that's how I'm getting paid, 끝없이 on stage
I'm done hidin', now I'm shinin'
Like I'm born to be
We dreamin' hard, we came so far
Now I believe
We're goin' up, up, up
It's our moment
You know together we're glowin'
Gonna be, gonna be golden
Oh, up, up, up
With our voices
영원히 깨질 수 없는
Gonna be, gonna be golden
Oh, I'm done hidin', now I'm shinin'
Like I'm born to be
Oh, our time, no fears, no lies
That's who we're born to be
Waited so long to break these walls down
To wake up and feel like me
Put these patterns all in the past now
And finally live like the girl they all see
No more hiding, I'll be shining
Like I'm born to be
‘Cause we are hunters, voices strong
And I know I believe
We're goin' up, up, up
It's our moment
You know together we're glowing
Gonna be, gonna be golden
Oh, up, up, up
With our voices
영원히 깨질 수 없는
Gonna be, gonna be golden
Oh, I'm done hidin', now I'm shining
Like I'm born to be
Oh, our time, no fears, no lies
That's who we're born to be
You know we're gonna be, gonna be golden (Oh)
We're gonna be, gonna be (Oh)
Born to be, born to be glowin' (Oh)
밝게 빛나는 우리
You know that it's our time, no fears, no lies (Oh, oh)
That's who we're born to be.
Traduzione di Golden
Ero un fantasma, ero sola
Nel sentiero oscuro davanti a noi (Ah)
Mi è stato dato il trono, non sapevo come credere (Hah)
Ero la regina che dovevo essere (Ah)
Ho vissuto due vite, ho cercato di interpretare entrambi i lati (Oh)
Ma non sono riuscita a trovare il mio posto (Oh)
Sono stata chiamata bambina problematica perché sono diventata troppo selvaggia
Ma ora è così che vengo pagata, sul palco
Ho finito di nascondermi, ora brillo
Come se fossi nata per esserlo
Sogniamo intensamente, siamo arrivati così lontano
Ora credo
Stiamo salendo, Su, su
È il nostro momento
Sai che insieme brilliamo
Saremo, saremo d'oro
Oh, su, su, su
Con le nostre voci
Saremo, saremo d'oro
Saremo, saremo d'oro
Oh, ho finito di nascondermi, ora brillo
Come se fossi nato per essere
Oh, il nostro momento, niente paure, niente bugie
È così che siamo nate essere
Ho aspettato così a lungo per abbattere questi muri
Per svegliarmi e sentirmi come me
Lasciarmi tutti questi schemi nel passato ora
E finalmente vivere come la ragazza che tutti vedono
Basta nascondersi, brillerò
Come se fossi nata per essere
Perché siamo cacciatori, voci forti
E so di credere
Stiamo andando su, su, su
È il nostro momento
Sai che insieme stiamo brillando
Saremo, saremo d'oro
Oh, su, su, su
Con le nostre voci
Non può mai essere rotto
Saremo, saremo d'oro
Oh, ho finito di nascondermi, ora brillo
Come se fossi nata per essere
Oh, il nostro momento, niente paure, niente bugie
Questo è Chi siamo nate per essere
Sai che saremo, saremo dorati (Oh)
Saremo, saremo (Oh)
Nate per essere, nate per brillare (Oh)
Siamo nate per essere
Sai che è il nostro momento, niente paure, niente bugie (Oh, oh)
Questo è ciò che siamo nate per essere.
Il significato di Golden
Kpop Demon Hunters è diventato un vero e proprio fenomeno raccontando la storia di un trio femminile di K-Pop, le Huntr/x, composte da Mira, Zoey e Rumi, che quando non sono sul palco combattono i demoni. Demoni impersonati da una band k-pop tutta al maschile. Golden è fondamentale perché è la canzone che viene annunciata all'improvviso mentre tutti pensavano che dopo un tour mondiale la band si sarebbe presa del tempo per riposare. Ma Rumi perde la voce e in realtà nasconde un segreto: è per metà demone anche lei. "Golden" racconta proprio una storia di crescita personale: le tre ragazze raccontano di sentirsi perse e incomprese finché capiscono che accettandosi e accettando quello che sono acquistano forza come squadra. Per questo cantano di essere "nate per essere, nate per brillare". "Ho finito di nascondermi, ora brillo" dice la canzone che è un inno alla stima di sé.