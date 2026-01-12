Ai Golden Globe 2026 vince Golden, la canzone di KPop Demon Hunters: testo, traduzione e significato

“Golden”, colonna sonora di K-Pop Demon Hunters su Netflix, ha vinto il Golden Globe, e con 1,2 miliardi di stream è un successo globale. Ecco testo e significato del brano.

Il trio Huntr/x protagonista di KPop Demon Hunters

La canzone che fa da colonna sonora al film d'animazione "KPop Demon Hunters" su Netflix, "Golden", è stata premiata ai Golden Globe come Best Original Song. Il brano è interpretato dal trio HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI), prodotto da Ian Eisendrath, John Nathaniel, IDO, 24 e TEDDY, ha una nuova versione, la "Glowin version" che è inclusa in un bundle che raccoglie anche le precedenti versioni della canzone. La canzone ha ottenuto un successo enorme e oggi conta oltre 1,2 miliardi di stream su Spotify, portando la colonna sonora del film a conquistare la certificazione d'oro (attualmente è trentaduesima nella Top50 italiana di Spotify). "Golden" è stata la canzone più ascoltata in streaming a livello globale nel 2025, raggiungendo anche il miliardo di visualizzazioni su YouTube e girando alcuni dei programmi più importanti, come il Late Show di Jimmy Fallon. La canzone è interpretata dal vivo dalla cantautrice K-Pop EJAE che canta come Rumi, la cantante R&B americana Audrey Nuna che canta come Mira e la cantante coreanoamericana REI AMI che canta come Zoey.

Il testo di Golden

I was a ghost, I was alone

어두워진 앞길속에 (Hah)

Given the throne, I didn't know how to believe (Hah)

I was the queen that I'm meant to be (Ah)

I lived two lives, tried to play both sides (Oh)

But I couldn't find my own place (Oh)

Called a problem child ‘cause I got too wild

But now that's how I'm getting paid, 끝없이 on stage

I'm done hidin', now I'm shinin'

Like I'm born to be

We dreamin' hard, we came so far

Now I believe

We're goin' up, up, up

It's our moment

You know together we're glowin'

Gonna be, gonna be golden

Oh, up, up, up

With our voices

영원히 깨질 수 없는

Gonna be, gonna be golden

Oh, I'm done hidin', now I'm shinin'

Like I'm born to be

Oh, our time, no fears, no lies

That's who we're born to be

Waited so long to break these walls down

To wake up and feel like me

Put these patterns all in the past now

And finally live like the girl they all see

No more hiding, I'll be shining

Like I'm born to be

‘Cause we are hunters, voices strong

And I know I believe

We're goin' up, up, up

It's our moment

You know together we're glowing

Gonna be, gonna be golden

Oh, up, up, up

With our voices

영원히 깨질 수 없는

Gonna be, gonna be golden

Oh, I'm done hidin', now I'm shining

Like I'm born to be

Oh, our time, no fears, no lies

That's who we're born to be

You know we're gonna be, gonna be golden (Oh)

We're gonna be, gonna be (Oh)

Born to be, born to be glowin' (Oh)

밝게 빛나는 우리

You know that it's our time, no fears, no lies (Oh, oh)

That's who we're born to be.

La cover di Golden

Traduzione di Golden

Ero un fantasma, ero sola

Nel sentiero oscuro davanti a noi (Ah)

Mi è stato dato il trono, non sapevo come credere (Hah)

Ero la regina che dovevo essere (Ah)

Ho vissuto due vite, ho cercato di interpretare entrambi i lati (Oh)

Ma non sono riuscita a trovare il mio posto (Oh)

Sono stata chiamata bambina problematica perché sono diventata troppo selvaggia

Ma ora è così che vengo pagata, sul palco

Ho finito di nascondermi, ora brillo

Come se fossi nata per esserlo

Sogniamo intensamente, siamo arrivati ​​così lontano

Ora credo

Stiamo salendo, Su, su

È il nostro momento

Sai che insieme brilliamo

Saremo, saremo d'oro

Oh, su, su, su

Con le nostre voci

Saremo, saremo d'oro

Saremo, saremo d'oro

Oh, ho finito di nascondermi, ora brillo

Come se fossi nato per essere

Oh, il nostro momento, niente paure, niente bugie

È così che siamo nate essere

Ho aspettato così a lungo per abbattere questi muri

Per svegliarmi e sentirmi come me

Lasciarmi tutti questi schemi nel passato ora

E finalmente vivere come la ragazza che tutti vedono

Basta nascondersi, brillerò

Come se fossi nata per essere

Perché siamo cacciatori, voci forti

E so di credere

Stiamo andando su, su, su

È il nostro momento

Sai che insieme stiamo brillando

Saremo, saremo d'oro

Oh, su, su, su

Con le nostre voci

Non può mai essere rotto

Saremo, saremo d'oro

Oh, ho finito di nascondermi, ora brillo

Come se fossi nata per essere

Oh, il nostro momento, niente paure, niente bugie

Questo è Chi siamo nate per essere

Sai che saremo, saremo dorati (Oh)

Saremo, saremo (Oh)

Nate per essere, nate per brillare (Oh)

Siamo nate per essere

Sai che è il nostro momento, niente paure, niente bugie (Oh, oh)

Questo è ciò che siamo nate per essere.

Il significato di Golden

Kpop Demon Hunters è diventato un vero e proprio fenomeno raccontando la storia di un trio femminile di K-Pop, le Huntr/x, composte da Mira, Zoey e Rumi, che quando non sono sul palco combattono i demoni. Demoni impersonati da una band k-pop tutta al maschile. Golden è fondamentale perché è la canzone che viene annunciata all'improvviso mentre tutti pensavano che dopo un tour mondiale la band si sarebbe presa del tempo per riposare. Ma Rumi perde la voce e in realtà nasconde un segreto: è per metà demone anche lei. "Golden" racconta proprio una storia di crescita personale: le tre ragazze raccontano di sentirsi perse e incomprese finché capiscono che accettandosi e accettando quello che sono acquistano forza come squadra. Per questo cantano di essere "nate per essere, nate per brillare". "Ho finito di nascondermi, ora brillo" dice la canzone che è un inno alla stima di sé.