A quanto ammonta il cachet di Fedez per la Festa dello Stocco: “Molto meno di 100mila euro, nessuna richiesta strana”

Il promoter Ruggero Pegna precisa: “Il contratto l’ho fatto io, la cifra circolata è falsa”. Inoltre, ha svelato quali sarebbero state le vere richieste di Fedez.

Fedez si esibirà martedì 12 agosto alla Festa nazionale dello Stocco a Cittanova. In queste ore, il promoter Ruggero Pegna è intervenuto per fare chiarezza sul cachet percepito e sulle presunte richieste avanzate dall'artista. L'uomo, su Facebook precisa: "Il problema è che ognuno parla di cose che ignora. Innanzitutto la cifra è falsa, il contratto l'ho fatto io. Le richieste sono false, non ha chiesto niente di quello che dicono. Altri rapper girano questa estate a 200mila, 300mila euro. Non comprendo proprio questa polemica sciocca". Poi ha fatto ulteriormente chiarezza.

Il cachet di Fedez per la Festa dello Stocco

Come riporta AdnKronos, il promoter Pegna è intervenuto per fare chiarezza circa il compenso percepito da Fedez per partecipare alla Festa dello Stocco a Cittanova. L'uomo sostiene che la cifra sia molto più bassa di centomila euro: "È bene precisare che il cachet dell'artista non è di 100mila euro, come riportato erroneamente, ma è molto più basso". Ha aggiunto che il cachet è in linea o addirittura inferiore rispetto a quello dei rapper più in vista nell'attuale panorama musicale. Ci ha tenuto a precisare che nei costi sarebbe incluso anche tutto il necessario per realizzare lo spettacolo, "dal palcoscenico agli impianti scenotecnici". Il cachet sarebbe a carico di Stocco&Stocco, azienda che promuove l'evento ed è specializzata nella commercializzazione dello stoccafisso.

Le richieste di Fedez: "Il minimo previsto per l'accoglienza"

Ruggero Pegna e Fedez

Il promoter Ruggero Pegna smentisce anche le indiscrezioni secondo le quali Fedez avrebbe fatto capricci da star con richieste esigenti: "Non è stata fatta alcuna particolare o strana richiesta". A suo dire le uniche richieste avanzate sarebbero quelle legate all'accoglienza, dunque, i "trasferimenti da aeroporto ad hotel e camper come camerino". Infine, ha rimarcato quanto Fedez sia amato dai giovani e come sia perfettamente in grado di trasformare un semplice concerto in un grande evento.