Dopo le polemiche seguite al crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto, Autostrade per l'Italia ha annunciato che non ci sarà alcun pedaggio da pagare per tutti coloro che usufruiranno, a partire dalle 11 della mattinata di oggi, lunedì 20 agosto, della rete stradale genovese. Il provvedimento era già stato annunciato nel corso della conferenza stampa dei vertici di Autostrade tenutasi sabato subito dopo i funerali di Stato delle vittime del collasso del viadotto Polcevera, il cui numero è fermo a quota 43 a poco meno di una settimana dalla tragedia. Inoltre, con una semplice dichiarazione, da fare recandosi presso i Punto Blu di Genova Ovest e Genova Sampierdarena, oppure scrivendo a info@autostrade.it, tutti coloro che hanno pagato il pedaggio sulle tratte interessate a partire dal 14 agosto potranno chiederne il rimborso.

I tratti di autostrada sui quali il pedaggio diventerà gratuito sono, dunque: Genova Ovest – Genova Bolzaneto, Genova Prà – Genova Aeroporto, Genova Prà – Genova Pegli, Genova Pegli – Genova Aeroporto, e viceversa. Ai possessori di Telepass, i transiti a partire dal 14 agosto sulle tratte in questione non verranno fatturati, senza che ci sia bisogno di alcuna azione da parte loro. Nelle scorse ore c'erano stati numerose lamentele da parte degli automobilisti che avevano pubblicato sui social network gli scontrini che testimoniavano il pagamento del pedaggio. Per agevolare la viabilità in tutta la zona, che resta compromessa dopo il crollo del ponte Morandi, che rappresentava una delle arterie stradali principali della città ligure, resterà gratuito anche il tratto della metropolitana tra Brin e Dinegro. Sindaco e assessore alla Mobilità stanno mettendo a punto il provvedimento in queste ore, e dovrebbe scattare in giornata.