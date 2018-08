in foto: Francesco Augieri, 23 anni (Facebook).

Paura a Diamante, nota località turistica in provincia di Cosenza, in Calabria. Una disputa tra due gruppi di ragazzi si è trasformata in una vera e propria rissa all'esterno di una discoteca ed è degenerata a tal punto da fare una vittima. Si tratta di un 23enne del posto, Francesco Augieri, ucciso a coltellate. Il giovane, dopo l'aggressione, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale della città calabrese, ma è deceduto durante il trasporto in ambulanza all'alba di questa mattina, mercoledì 22 agosto. È stato raggiunto da un solo fendente che gli è stato fatale. Un altro ragazzo, di origine napoletana, è stato ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita ed è al momento ricoverato a Cetraro. Non è ancora chiaro se i due fossero amici o appartenessero a gruppi diversi.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, due gruppi di giovani si sono affrontati, al culmine di una lite scoppiata per motivi che restano ancora ignoti, e sono spuntati anche dei coltelli. Sul fatto indagano i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, coordinati dal procuratore capo di Paola Pierpaolo Bruni. La vittima, grande tifoso del Cosenza calcio, era molto conosciuto in città perché figlio di un noto medico, che presta servizio a Rende.

L'Amministrazione Comunale di Diamante, si legge in una nota ufficiale, "esprime i sentimenti di profondo dolore e di incredulità per la notizia della morte di un ragazzo di 23 anni verificatosi questa notte nella nostra Città, fatto sul quale è giusto mantenere il dovuto riserbo, nell'attesa che la Magistratura e le Forze dell'Ordine ne accertino le effettive dinamiche. Sentimenti che si accompagnano all'incredulità per un accaduto la cui eccezionale e tragica portata contrasta con la riconosciuta vocazione turistica della nostra città, caratterizzata, pur in presenza di considerevoli flussi di vacanzieri e da una sana vivacità giovanile, da una storia di accoglienza e sicurezza che non hanno fatto mai registrare episodi di tale gravità, anche grazie ad un costante impegno delle forze dell'ordine che si ringraziano per la loro operatività".