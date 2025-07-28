Video thumbnail

Santino Di Matteo in diretta su Cosa Nostra, la morte del figlio e i segreti delle stragi

Santino Di Matteo interviene in diretta a Confidential per svelare i misteri di Cosa Nostra, le stragi e i beni di Brusca.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine

In questa terza puntata speciale di Confidential, va in onda un evento del tutto inaspettato. Inizialmente prevista come la terza e ultima parte della ricostruzione sulla strage di Capaci, la serata cambia rotta quando l'ex affiliato a Cosa Nostra Santino Di Matteo, avendo seguito la prima puntata, chiede di partecipare in diretta per rispondere faccia a faccia alle domande dei giornalisti in studio e degli utenti in chat.

L'intervista si apre con un forte chiarimento: Di Matteo rifiuta categoricamente l'etichetta di "pentito", definendolo un termine usato in modo dispregiativo da Totò Riina davanti ai tribunali, e rivendica invece il suo fondamentale ruolo di "collaboratore di giustizia" che ha permesso di fermare la macchina di morte della mafia.

Un passo verso lo Stato che ha pagato con un prezzo atroce: il sequestro e l'uccisione del figlio dodicenne Giuseppe per mano dei suoi ex compagni, tra cui Giovanni Brusca. Durante la diretta, Di Matteo non si sottrae a nessun argomento scottante, a partire dalla denuncia sui capitali milionari e gli hotel di Palermo attualmente gestiti dal nipote di Brusca. Ripercorre poi decenni di omicidi e misteri italiani: punta il dito contro i fratelli Graviano per la strage di via D'Amelio denunciando il clamoroso depistaggio del falso pentito Scarantino, e indica Nino Madonia come probabile esecutore materiale dell'assassinio dell'ex presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella. Infine, espone i torbidi intrecci tra mafia e politica, confermando l'appoggio elettorale imposto dalla famiglia Brusca a favore di Totò Cuffaro negli anni '90 e spiegando le dinamiche dell'omicidio di Salvo Lima per i patti traditi sul Maxiprocesso.

Confidential
0 CONDIVISIONI
Immagine
Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio. Parte l'istruttoria
La risposta di Minetti: "Su di me notizie false e diffamatorie", e annuncia azioni legali
Il caso del minore "abbandonato" di cui la 41enne deve prendersi cura non torna: il Quirinale interviene
Nicole Minetti graziata da Mattarella, era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e Rimborsopoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views
Le storie di cui nessuno ha il coraggio di parlare
Crea un account su Fanpage.it ed inizia a seguire Confidential
Immagine
Immagine

Confidential