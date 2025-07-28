Santino Di Matteo in diretta su Cosa Nostra, la morte del figlio e i segreti delle stragi

In questa terza puntata speciale di Confidential, va in onda un evento del tutto inaspettato. Inizialmente prevista come la terza e ultima parte della ricostruzione sulla strage di Capaci, la serata cambia rotta quando l'ex affiliato a Cosa Nostra Santino Di Matteo, avendo seguito la prima puntata, chiede di partecipare in diretta per rispondere faccia a faccia alle domande dei giornalisti in studio e degli utenti in chat.

L'intervista si apre con un forte chiarimento: Di Matteo rifiuta categoricamente l'etichetta di "pentito", definendolo un termine usato in modo dispregiativo da Totò Riina davanti ai tribunali, e rivendica invece il suo fondamentale ruolo di "collaboratore di giustizia" che ha permesso di fermare la macchina di morte della mafia.

Un passo verso lo Stato che ha pagato con un prezzo atroce: il sequestro e l'uccisione del figlio dodicenne Giuseppe per mano dei suoi ex compagni, tra cui Giovanni Brusca. Durante la diretta, Di Matteo non si sottrae a nessun argomento scottante, a partire dalla denuncia sui capitali milionari e gli hotel di Palermo attualmente gestiti dal nipote di Brusca. Ripercorre poi decenni di omicidi e misteri italiani: punta il dito contro i fratelli Graviano per la strage di via D'Amelio denunciando il clamoroso depistaggio del falso pentito Scarantino, e indica Nino Madonia come probabile esecutore materiale dell'assassinio dell'ex presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella. Infine, espone i torbidi intrecci tra mafia e politica, confermando l'appoggio elettorale imposto dalla famiglia Brusca a favore di Totò Cuffaro negli anni '90 e spiegando le dinamiche dell'omicidio di Salvo Lima per i patti traditi sul Maxiprocesso.