Intimidazione mafiosa per fermare le inchieste di Confidential: una testa di capretto mozzata come minaccia alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini

Il 10 settembre, la Redazione di Fanpage.it ha subito un gravissimo atto intimidatorio di stampo mafioso. Fuori dal cancelletto dell'abitazione della nostra giornalista Giorgia Venturini è stato ritrovato un sacco nero squarciato ad arte, contenente la testa mozzata di una capretta nana, ancora provvista di pelo e con tracce di foglie, chiaro segnale di un'esecuzione mirata in un'area rurale e non di un semplice scarto di macelleria.

In questa puntata speciale di Confidential, condotta da Francesco Piccinini insieme alla giornalista di Fanpage.it Giorgia Venturini e con la partecipazione della dottoressa in Scienze Investigative Marta Casà, ripercorriamo i contorni di questa macabra vicenda che ha portato all'attivazione di un sistema di tutela per la giornalista e all'apertura di un fascicolo d'indagine da parte della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano.

Analizzeremo le immagini del ritrovamento e il significato simbolico di questa minaccia, un gesto eclatante tipicamente usato dalla criminalità organizzata per imporre il silenzio a chi risulta "scomodo". Per comprendere i possibili moventi dietro l'intimidazione, riavvolgeremo il nastro delle recenti indagini di Confidential che potrebbero aver infastidito ambienti criminali e politici: dalle rivelazioni dell'ex mafioso Santino Di Matteo sulla strage di Capaci e sull'omicidio di Piersanti Mattarella, all'inchiesta esclusiva sull'Hotel Garibaldi di Palermo, bene confiscato alla mafia ma affidato in gestione alla società del nipote dell'ex boss Giovanni Brusca. Un episodio necessario per fare luce sull'accaduto, ringraziare per la solidarietà ricevuta da colleghi, istituzioni e forze dell'ordine, e ribadire a gran voce che il giornalismo d'inchiesta libero e indipendente non si ferma davanti alle minacce.