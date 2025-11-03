Dentro la camorra: l’ascesa dei Mazzarella, i padroni del centro di Napoli

Nella decima puntata di Confidential, il programma di inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini con Tommaso Ricciardelli e Marta Casà, ci addentriamo nelle maglie di uno dei cartelli criminali più feroci ma meno raccontati d'Italia: il clan Mazzarella.

Mentre l’attenzione mediatica e le fiction si sono spesso concentrate sull'Alleanza di Secondigliano, i Mazzarella hanno conquistato e mantenuto l'egemonia del centro storico di Napoli. La puntata ripercorre le tappe di questa ascesa, partendo dalle origini legate ai "motoscafi blu" e all'impero del contrabbando di sigarette fondato dal boss Michele Zazza negli anni '70 e '80.

Attraverso testimonianze esclusive, come quelle del collaboratore di giustizia Francesco Mazzarella e dell'ex killer dell'Alleanza di Secondigliano Gennaro Panzuto, il video svela le dinamiche della sanguinosa faida e della spartizione del territorio che da decenni divide la città. Il quadro tracciato nel corso del dibattito, impreziosito dagli interventi del Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri e dell'ex questore Antonio De Jesu, mostra la rapida evoluzione della criminalità.

La camorra di oggi non è solo quella "primitiva" del pizzo alle bancarelle, ma una holding capace di sfruttare le criptovalute, i delivery e il dark web per il traffico di cocaina, riciclando poi i fiumi di denaro in attività commerciali in una Napoli in pieno boom turistico. L'episodio esplora inoltre le tragiche illusioni dei giovani arruolati nella "paranza dei bambini" di Emanuele Sibillo, raccontata da Don Luigi Merola, e analizza le silenziose infiltrazioni massoniche e imprenditoriali del clan Moccia fino a Roma. Un viaggio fondamentale per comprendere le dinamiche del potere criminale contemporaneo.